HARRY POTTER LLEGA A CABALLITO

Del sábado 6 al domingo 7 de diciembre se podrá disfrutar de una divertida salida en Caballito, la cual transportará a sus visitantes al mágico mundo de la saga de J. K. Rowling

Los fanáticos de Harry Potter tendrán la oportunidad de sentirse parte del mundo mágico a través de una feria navideña inspirada en la saga de J. K. Rowling. La misma se llevará adelante el sábado 6 y domingo 7 de diciembre, de 15 a 20 horas, con entrada gratuita. La idea promete convertir un famoso pasaje del barrio porteño de Caballito (Juan B. Ambrosetti 740) en una recreación del icónico Callejón Diagon.

La propuesta contará con la ambientación completa a cargo de Libria Store, la librería temática que sorprende cada año con escenografías dignas de una película. Además del Callejón Diagon, habrá diferentes espacios del Mundo Mágico con detalles sumamente cuidados; desde ornamentación inspirada en las tiendas del Callejón Diagon hasta objetos que parecen haber salido directamente del inventario de Ollivanders o del escaparate de Sortilegios Weasley. También se colocará nieve decorativa para darle un toque invernal a las fotos y que cada visitante pueda llevarse una postal encantada de su paso por el lugar.

Sumado al divertido recorrido, la feria ofrecerá trivias, desafíos y juegos para fanáticos de todas las edades, con premios especiales para quienes demuestren sus conocimientos potterheads. La música del universo creado por J.K. Rowling acompañará el paseo, lo que potenciará la atmósfera navideña mágica que transformará por completo el pasaje de Caballito.

Este plan se presenta como una salida ideal tanto para fanáticos de Harry Potter como para familias que buscan un evento temático, accesible y al aire libre. La entrada es gratuita y no requiere inscripción previa, aunque se recomienda asistir con tiempo para disfrutar del recorrido completo y sin complicaciones por la aglomeración.

En redes sociales, la librería Libria Store ya dejó algunas imágenes de la propuesta soñada, que comenzaron a circular en cuestión de minutos. En los comentarios, gran cantidad de personas festejaron la iniciativa con elogios. “Déjenlo todo el año para la gente que no vive allí. El interior también existe”; “¡Queda enfrente de la guardia del Hospital Durand! ¡Hermoso todo lo que tienen!» y “Diganme que hay deco navideña para comprar que tengo que ambientar mi arbolito, me vuelvo loca”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios que se multiplicaron al respecto.