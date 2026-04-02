LA BIBLIOTECA ALVEAR INVITA A UNA NUEVA PROYECCIÓN DE CINE

La Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear, Avellaneda 542, invita a participar en su primer encuentro del año del Ciclo de Cine Internacional, el viernes 10 de abril a las 16hs.

Se proyectará CINCO LOBITOS, España, 2022(1h 45min ) ópera prima de la directora Alauda Ruiz de Azúa.

La historia retrata a Amaia quien acaba de tener a su hijo y ante la ausencia de su pareja que debe viajar por trabajo, decide ir a pasar un tiempo a casa de sus padres que viven en un pequeño pueblo costero de País Vasco.

Una pelicula intimista, natural y profundamente humana , nos hace acercarnos a ese tiempo de convivencia donde se reflejan las luces y sombras de la maternidad, la crisis de madurar, de ocupar el lugar de padres cuando toca y el de hijos…siempre.

Hablada en español y algunas partes en vasco con subtitulado.

Con bono contribución.

Al finalizar habrá un debate con la profesora Adriana.