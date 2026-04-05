ANTIGUOS BUZONES DE CABALLITO

El 15 de febrero de 1895 las autoridades del Correo establecieron a través de una resolución unificar los buzones de todo el país, ya que existían una gran variedad de modelos, y de esta forma el servicio lograría ser más efectivo.

Una vez que se definió el tamaño y la forma, se encargó a las empresas metalúrgicas Bash Hnos y Taller del Fenix, la cantidad de 715 buzones, algunos de los cuales aún sobreviven en nuestra ciudad . En el momento de mayor crecimiento, llegaron a contabilizarse más de 3000 buzones. Sin embargo, en la actualidad solo quedarían cerca de 100, ya sin uso.

Si bien en sus orígenes los buzones eran rojos, fueron variando de color según las épocas, pasando por el verde, azul y amarillo, para volver a su color rojo inicial.

Repasando un artículo publicado por la Revista “Informe Caballito” encontramos un relevamiento

de los 28 buzones que había en nuestro barrio hace 50 años. Figura incluso el horario de recolección, de forma tal que el vecino que quisiera enviar su carta, pudiera depositarla antes de que el cartero pasara a recogerlas. Tal era, por aquel entonces el volumen de la correspondencia, que en determinados buzones la recolección se hacía dos veces por día, y en alguno a cada hora.

Los Buzones de Caballito en 1980; ubicación y horario de recolección:

• Avellaneda y Seguí 15.03

• Rivadavia y Puán 15.20

• Alberdi y V.Martínez 15.23

• Alberdi y Miró 15.26

• Hortiguera y Bonifacio 15.29

• Directorio y Malvinas 15.33

• P.Goyena y Senillosa 16.10

• Av.La Plata y Directorio 10.15 y 16.13

• Directorio y Centenera 16.40

• Directorio y J.M.Moreno 16.43

• Directorio y Doblas 16.46

• Alberdi y J.M.Moreno 16.49

• Alberdi y Bertres 16.52

• Rosario y Doblas 16.55

• Rivadavia y J.M.Moreno 10.00 y 16.58

• Centenera y Rosario 10.05 y 17.10

• P.Goyena y Riglos 17.13

• D.Vélez y R.de Janeiro 17.35

• Rivadavia y Campichuelo 17.39

• Rivadavia y Cucha Cucha 17.48

• Espinosa y Neuquén 17.54

• Rojas y Planes 17.59

• Rojas y Bacacay 18.02

• Neuquén y Acoyte 18.07

• Hospital Naval 18.12

• H.Pueyrredón y Canalejas 18.18

• Campichuelo y A.Gallardo 18.23

• Angel Gallardo 756 Cada hora