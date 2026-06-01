http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2026/06/tranvia-cambio-horario.jpg 525 700 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2026-06-01 18:55:542026-06-15 19:02:06CAMBIO DE HORARIO EN EL TRANVÍA HISTÓRICO
Se acerca la época mas fría del año y adecuamos el horario para que puedas disfrutar más y mejor. Por eso desde el próximo fin de semana el Tramway Histórico ingresa en su horario de invierno:
CAMBIO DE HORARIO EN EL TRANVÍA HISTÓRICO
La Asociación Amigos del Tranvía informa el cambio de horario de su servicio.
Se acerca la época mas fría del año y adecuamos el horario para que puedas disfrutar más y mejor. Por eso desde el próximo fin de semana el Tramway Histórico ingresa en su horario de invierno:
Sábados de 15 a 18 hs.
Domingos de 10 a 13 y 15 a 18 hs.
Las salidas son cada 25 minutos (aprox.) desde la única parada ubicada en Emilio Mitre esquina José Bonifacio del barrio de Caballito. Te recomendamos llegar temprano para asegurar tu paseo. ¡Te esperamos!