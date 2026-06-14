EN LA PARROQUIA SANTA JULIA SE RECORDÓ LA RENDICIÓN ARGENTINA EN LA GUERRA DE MALVINAS

El 14 de junio se recordó en la Parroquia Santa Julia la Rendición Argentina en la Guerra de Malvinas.

La historia cuenta que luego de comenzada la guerra, una imagen de la Virgen Luján fue llevada a las islas.

Al finalizar la guerra un capellán inglés solicitó su traslado al Reino Unido. Allí permaneció durante 37 años. Mientras tanto, en nuestro país se desconocía su destino.

En 2018 fue reconocida por un grupo de laicos de la Provincia de Buenos Aires y comenzaron las gestiones para su regreso al país.

Este 14 de junio la imagen estuvo en la Parroquia Santa Julia donde se realizó una celebración en la que participaron personal de la Cancillería, autoridades de la Embajada Británica; Brian Williams obispo de la Iglesia Anglicana; monseñor Santiago Olivera obispo castrense, el padre Carlos White párroco de Santa Julia, también concurrieron Veteranos de Malvinas, familiares; Liliana Colino, enfermera que participó en Malvinas; representantes de diferentes credos, entre otros.

Durante la emotiva ceremonia se colocó una corona de flores a los pies de la imagen de la Virgen de Luján y se escucharon las cálidas y sentidas palabras de los religiosos que participaron en la celebración.