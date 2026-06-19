QUEDÓ HABILITADO EL PASO BAJO NIVEL DE GARCÍA LORCA

El viernes 19 de junio quedó habilitado el tránsito vehicular del Paso Bajo Nivel García Lorca, mientras continúan los trabajos finales para la apertura peatonal y la puesta en valor del entorno. La obra eliminó la barrera ferroviaria sobre la calle Federico García Lorca.

Este paso reduce las demoras que se generaban cada vez que descendían las barreras, además de mejorar la seguridad vial al eliminar la interacción entre el tránsito vehicular y el ferroviario.

En la inauguración estuvieron presentes el jefe de Gobierno, Jorge Macri; el presidente de la Junta Comunal 6, Federico Ballán; el ministro de Infraestructura, Pablo Bereciartua; autoridades de Ausa y autoridades de FCO.

Con la puesta en funcionamiento del túnel, dejó de operar el paso a nivel vehicular provisorio de la calle Martín de Gainza, que fue utilizado como alternativa durante la realización de la obra.

Si bien el tránsito vehicular ya circula, la obra continuará con intervenciones complementarias en el entorno urbano. Entre ellas, la finalización de veredas, la instalación de mobiliario urbano, tareas de forestación y la terminación de las pasarelas que mejorarán la accesibilidad y la circulación peatonal en la zona.