Hasta el 7 DE FEBRERO de 2020 permanecerá abierta la convocatoria para participar del concurso literario de poesía y cuentos «CABALLITO ME INSPIRA” organizado por EL VIEJO BUZON, REVISTA HORIZONTE, COFRADIA Y RED DE CULTURA CABALLITO, REVISTA NUEVAS LETRAS Y LOS PALABRADORES.

BASES Y CONDICIONES CATEGORIA CUENTO. Los relatos (uno por autor), que se ajustarán al título de la convocatoria, habrán de estar escritos en castellano. La extensión del relato no podrá ser superior a 8000 caracteres con espacio a una sola carilla, espaciado de 1.5 y fuente Arial 11. No se admitirán textos manuscritos. La temática del relato es libre con una única condición: el ámbito del mismo deberá estar ubicado geográficamente en el Barrio de Caballito y deberá tener un papel relevante en la acción del texto concursante. Ese ámbito o protagonismo podrá ser también algún domicilio, entidad, club, museo, parque, plaza. Bar etc. ubicado en los límites de la comuna 6. La idea central de esta condición es rescatar y promover nuestro barrio como un ámbito social o individual en el que transcurren o se recrean las historias de la comunidad.

BASES Y CONDICIONES CATEGORIA POESÍA Se puede participar con un poema por autor, que deberá tener una extensión mínima de 18 VERSOS y una extensión máxima de 110. El concepto línea incluye título + versos + espacio entre título y 1º verso + espacio entre versos (si los hubiera). La temática es libre con una única condición: la misma deberá estar relacionada directamente con el Barrio de Caballito o con algún domicilio, entidad, club, museo, parque, plaza, bar etc. ubicado en los límites de la comuna 6.

La idea central de esta condición es rescatar y promover nuestro barrio como un ámbito social o individual en el que transcurren o se recrean las historias de la comunidad.

CONDICIONES GENERALES

1) La participación en el concurso es absolutamente gratuita, quedando a cargo de los postulantes los gastos que insuma su participación.

2) Podrán participar personas físicas de cualquier nacionalidad, que hayan cumplido los 18 años de edad.w.escritores.org

3) Cada concursante no podrá participar con más de un relato y una poesía.

4) Los textos habrán de ser originales e inéditos. Todo concursante declara bajo su exclusiva responsabilidad, la autoría del relato o cuento concursante. El texto no debe haber participado en otros certámenes.

5) Los relatos se entregarán en formato digital a los siguientes correos electrónicos lopezpatricio@hotmail.com, fevangelista51@hotmail.com, horizontedecaballito@gmail.com El asunto del mail será concurso “CABALLITO ME INSPIRA” indicando categoría y el nombre de su autor. La entrega de las obras también se podrá hacer personalmente o por carta en sobre cerrado en El Viejo Buzón Neuquén 1100 esquina Espinosa CP 1405. Datos personales a consignar: – Título de la obra – Nombre(s) y apellido(s) – Domicilio y país de origen – Teléfono(s) – Fecha de nacimiento – Número y tipo de Documento de Identidad – Correo electrónico

6) La presentación a este concurso implica, sin necesidad de declaración alguna por parte del autor, el reconocimiento del derecho de propiedad exclusivo a favor de los organizadores.

7) La admisión de textos comienza el día 6 de Enero de 2020 y finaliza el 7 de Febrero de 2020 y cada autor podrá participar en la categoría que elija o en las dos si lo desea no siendo obligatorio presentar en las dos categorías una obra. LOS DIEZ MEJORES POEMAS PARTICIPARAN DE UNA NOCHE LITERARIA EN “EL VIEJO BUZON” A REALIZARSE DURANTE LA SEMANA DE CABALLITO Y RECIBIRAN UN DIPLOMA DE HONOR Y LOS TRES PRIMEROS SELECCIONADOS RECIBIRAN ADEMAS UNA MEDALLA DE PREMIACION TODOS LOS SELECCIONADOS SERAN DISTINGUIDOS EN UN ACTO A REALIZARSE EN LA PLAZOLETA LUIS PERLOTTI.

Se difundirán además también en papel en las revistas Horizonte y Nuevas Letras y de modo virtual en www.lospalabradores.com.ar y en la página web “Caballito te Quiero”. Además tendrán difusión radial en los programas producidos por el Viejo Buzón en am 670 Radio Republica y Radio conectividad on line Los premios serán seleccionados del siguiente modo: Nuevas Letras y Los Palabradores harán una preselección de 10 poemas y dentro de esos 10 poemas El Viejo Buzón, Revista Horizonte, la Cofradía de Caballito y la Red de Cultura elegirán los 3 premiados con medalla por categoría. La participación en este concurso implica la aceptación de las bases. La decisión del Jurado será inapelable, pudiéndose declarar desierto alguno de los premios.