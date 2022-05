El martes 10 de mayo el Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós se reunió con vecinos de Caballito para dialogar y reflexionar sobre la pandemia.

El evento tuvo lugar en uno de los salones de la tradicional Confitería El Greco. El ministro invitó a los vecinos a que cuenten sus historias y experiencias relacionadas con el Covid. Se escucharon algunos relatos conmovedores y cada uno de ellos tuvo una devolución a cargo de Quirós. Cada uno de los testimonios fue una manifestación acerca del dolor de atravesar la pandemia.

Se generó así un clima cálido y afectivo, siempre con el objetivo de analizar como estamos hoy y que aprendizajes quedan para el futuro.

Entre otras cosas el ministro Quirós manifestó: “La pandemia nos mostró que es lo importante y que es secundario en la vida. El dolor que hemos tenido en los últimos dos años ha sido muy duro. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo por vincularnos por las coincidencias. Llevamos demasiado tiempo hablando de las cosas que no compartimos . Tenemos que buscar las coincidencias. Necesitamos encontrar un denominador común entre nosotros. Ver que cosas podemos compartir porque de las coincidencias vamos a lograr un mejor aprendizaje. La pandemia nos puso en tela de juicio todas nuestras dimensiones humanas, no sabíamos si íbamos a seguir vivos o si nuestros seres queridos seguirían vivos, no sabíamos si íbamos a poder atendernos de otras enfermedades, no sabíamos si íbamos a poder mantener el trabajo, y la situación económica. Hemos estado mucho tiempo dedicando nuestra energía emocional a cosas que después, con la pandemia, no son las que valoramos. Que importante era lo que teníamos que cuando no lo tuvimos estábamos desesperados. Entonces mi primera reflexión es que la pandemia nos demostró que es lo importante y que es secundario en la vida. Ahora, que no hemos salido, pero estamos en un tránsito de mejora, es el momento de comenzar a ejecutar lo que realmente vale.”