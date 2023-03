Informa la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía (Parque Centenario, Patricias Argentinas 550)

Observaremos por telescopios con los guías, además de aprender sobre la historia de la astronomía en nuestro país al utilizar telescopios históricos para la observación. La visita dura aproximadamente una hora, y comienza a las 20:30 hs.

El costo de las entradas es de $800.- Menores de 6 años GRATIS.

Recomendamos llegar con anticipación, ya que el cupo es limitado. Las entradas se adquieren en nuestra sede social, el mismo día desde las 19 hs.

Se suspende por cielo nublado.

Cronograma:

7, 9, 10 y 11: Orión, Can Mayor y las Cruces

14, 16, 17 y 18: Orión, Can Mayor y las Cruces

21, 23 y 25: Orión, Can Mayor y el Joyero

28, 30 y 31: Luna, Orión y el Joyero