Con el propósito de promover e impulsar el estudio de la historia de la Ciudad de Buenos Aires, en los aspectos que son de su competencia y de su interés, esta Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, con la colaboración de las distintas instituciones que la integran, ha convocado al XV Congreso de Historia de la Ciudad de Buenos Aires, a celebrarse durante los días 13, 14 y 15 de Noviembre de 2024.

REGLAMENTO

1°- Serán Miembros Titulares del Congreso aquellos participantes que presenten trabajos de investigación y Miembros Adherentes los restantes participantes inscriptos: La Comisión Organizadora podrá designar Miembros Honorarios y/o invitados especiales.

2°- Fíjese como temario la historia de la Ciudad de Buenos Aires y en especial el origen, acontecer y proceso de transformación de los barrios que la integran, en los siguientes aspectos: A) Educación, cultura y vida religiosa; B) Arquitectura y Urbanismo; C) Economía y sociedad; D) Salud y servicios públicos; E) Vida cotidiana. La enumeración precedente es simplemente enunciativa no excluyendo otros temas de análogo interés.

3°- La organización y dirección del Congreso estará a cargo de la Comisión Directiva de la Junta Central. Esta designará a las personas que han de dirigir e integrar las comisiones de trabajo.

4°-Los Miembros titulares y adherentes contribuirán con la suma de pesos Ocho mil ($ 8.000) por derecho de inscripción. Dicho importe incluye el correspondiente Diploma, paneles, visitas guiadas a sitios de interés histórico, la “pausa café” para los días de lectura, conferencias y actos a desarrollarse durante los días 13, 14 y 15. El día 14 también se recordará el “Dia del Historiador” nacimiento de Enrique Puccia, en lugar a designarse, debiendo inscribirse para el mismo el día de apertura. (Podría ser la Legislatura de Buenos Aires)

5°- Las colaboraciones deberán ajustarse a las siguientes pautas:

Serán monográficas e inéditas y con una extensión no inferior a cinco (5) páginas ni superior a quince (15). No serán consideradas parte de la extensión pautada las imágenes (fotos, dibujos, planos, etc.) ni el aparato erudito (fuentes, bibliografía, citas, anexos, etc.).

Se presentará: Tamaño de papel A4; Fuente “Times New Roman” o similar 12; Interlineado 1,5.

Una misma persona sólo podrá presentar un (1) trabajo.

La Comisión Organizadora se reserva el derecho de aceptación de las mismas, lo cual no implica su posterior publicación. A tal efecto el o los autores cederán sus derechos a la entidad organizadora por el término de dos (2) años.

Se acompañará un resumen de una extensión no mayor a quince (15) líneas y con las mismas características.

El tiempo de exposición del que dispondrán el o los autores, será pautado oportunamente por la Comisión Organizadora no pudiendo exceder el mismo de quince (15) minutos.

6°. – Los trabajos podrán ser presentados entre el 01 de Septiembre y el 31 de Octubre en los lugares que se indican más abajo y junto con la inscripción respectiva. Transcurrido ese plazo no se recibirán por ningún concepto. En el caso de necesitarse para la exposición cañón para presentación Power Point, se debe comunicar en el momento de presentar el trabajo

7º- Para inscripciones, presentación de trabajos y/o mayor información, dirigirse a:

Personalmente: Piedras 1417, planta Baja, “C”, Ciudad de Buenos Aires, los Lunes y Miércoles del mes de Octubre de 14 a 16 horas

Por correo electrónico: juntacentralbuenosaires@gmail.com

ANEXO

Pautas para la presentación de originales

Entregar el original impreso en una sola cara en hojas A4, numeradas, abrochadas y/o encarpetadas con su correspondiente disco compacto debidamente rotulado.

Escribir el texto justificado sin corte de palabras, margen izquierdo 4 cms., derecho 2 cms., superior 2,5 cms. e inferior 2,5 cms.

Acentuar las mayúsculas.

Escribir títulos en cuerpo 14.

Para los destacados dentro del texto, no utilizar el subrayado sino cursiva.

Notas a final del trabajo, como texto.

Controlar la numeración de notas.