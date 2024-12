DESPEDIMOS A BEATRIZ SARLO, VECINA DE CABALLITO

A los 82 años murió Beatriz Sarlo, escritora, ensayista, periodista y vecina de Caballito. Invitada constantemente por diferentes programas de televisión donde era consultada sobre los más amplios temas, ya que era sinónimo de la más transparente libertad de expresión.

Desde su mirada, hacía pensar y reflexionar.

Beatriz Sarlo sufrió en los últimos días un ACV y fue internada en el Sanatorio Otamendi donde falleció.

Escribió en La Nación, Perfil, Noticias, fue profesora de Filosofía y Letras en le Universidad de Buenos Aires. Fue varias veces ganadora del premio Konex

Era habitual verla en el Club Ferro Carril Oeste, donde jugaba tenis y también iba a la pileta.

En el año 2006, la Revista Viva de La Nación, publicó un artículo en el que se refería al barrio de Caballito. Fue entonces cuando nos comunicamos con ella y nos autorizó a publicar dicho trabajo.

Hoy, a pocos días de su partida, la recordamos publicando nuevamente aquel artículo.

El Cubrementeles

Está todas las mañanas en la puerta del banco, sobre la avenida. Lo que

vende es una originalidad dentro de las ofertas repetidas en la calle. En una caja

de cartón blanco hay manteles, o mejor dicho lo que él llama “cubremanteles” de

plástico transparente, un objeto que se impuso casi al mismo tiempo que llegaba

el plástico a la Argentina, hace cincuenta años.

El “cubremantel” de plástico hizo inmediatamente sistema con los métodos

barrocos y obsesivos de protección doméstica: carpetas para apoyar centros de

mesa, tablitas para la pava o la tetera, bandejas para las bebidas, fundas para los

sillones y las sillas, posavasos, posafuentes. El “cubremantel” ofrece una especie

de invisibilidad pactada: hago como si fuera invisible, y todo el mundo hace como

que no me ve, pero estoy allí para evitar los círculos morados de los vasos de vino

tinto, las salpicaduras de salsa de tomate o de café con leche.

Considerado siempre como un objeto poco “distinguido”, el plástico

transparente delataba con su presencia que, en esa casa, la gente era prolija y no

podía permitirse el riesgo de arruinar un buen mantel blanco, quizás bordado a

mano. Incluso se da el caso de vistosos manteles de plástico, cubiertos a su vez

por extensiones de otro plástico transparente que atenuarían la posible

quemadura de un cigarrillo o la marca de una fuente recién salida del horno. El

“cubremantel” es una especie de custodio de todas las distracciones.

Hoy encuentra otros usos. Los que viven en la calle aprecian una gran

superficie de plástico que les permita envolver sus pertenencias durante el día,

una especie de gran funda tendida sobre las bolsas que quedan estacionadas en

zaguanes ciegos y en plazas, y que de noche protege la cama del que duerme a la

intemperie. Carritos de supermercado, bolsos y plásticos son los muebles de los

ambulantes. Lejos de la pulcritud de una casa que se libera de sus fundas y

coberturas sólo en ocasiones especiales (ocasiones que, en general, producen un

resultado abundante en manchas), el plástico tiene otra función para la pobreza

urbana.

El señor en la puerta del banco no le vende, por supuesto, a los sin casa,

que ya han levantado sus cosas a esa hora de la mañana. Como sea, lo que

interesa no es sólo el objeto que ofrece, sino él mismo. Todo en él evoca al

empleado de una pequeña tienda de la década del cincuenta, precisamente los

años donde se impuso la utilización de los manteles plásticos.

Con un mantel doblado sobre el brazo, como si fuera una especie de

servilleta o un lienzo que mostrará a alguna clienta, ofrece en voz baja su

mercadería, sin mencionar el precio. Está impecable con su saco blanco, que usa

casi todo el año, salvo en el corazón del invierno. El peinado con raya y los bigotes

finos: alguien así hemos visto en películas, un hombre de buenos modales y ropa

que fue distinguida y sigue siendo prolija aunque los años transcurridos la

coloquen irremediablemente en el pasado fatal de lo que ya no se usa. Al lado de

gente envuelta en conjuntos deportivos, parece un figurín de 1920, un hombre

vestido para mostrarse entre gente que no reconoce su atildamiento e, incluso,

que puede tomarlo por una especie de caprichosa extravagancia.

¿Qué sucede con esta ausencia de sintonía entre el hombre y la gente que

pasa a su lado? Me pregunto si él percibe su diferencia, si la búsqueda de una

elegancia fuera de época es algo inevitable, porque no tiene otro saco, o

deliberado porque es su forma de estar vestido para realizar un trabajo, su idea de

la respetabilidad. El hombre tiene unos setenta años y, por lo tanto, puede darse

cuenta de que, aunque esté vendiendo sus “cubremanteles” por la calle, se parece

más a un dependiente de tienda que podría inclinar su cuerpo sobre el mostrador

de madera lustrosa, bajar de un estante una pieza de lanilla o de viyela, tocarla

con dos dedos para alentar a que su interlocutor haga lo mismo y experimente en

la textura la calidad de la oferta, decir un precio, hacer cálculos de la cantidad

necesaria, tomar el metro y cortar, por fin, lo que el cliente ha decidido.

Vendiendo “cubremanteles” el hombre parece igualmente convencido de la

calidad de la mercadería que ofrece; conoce todo sobre esas piezas de plástico y

podría dar consejos a sus compradores. Tiene una especie de dignidad de oficio,

como si vender “cubremanteles” no fuera una actividad sencilla para la cual no es

necesario saber nada, sino un comercio que requiere cierta experiencia y

especialización. Cualquiera puede vender un plástico, pero un “cubremantel” es

otra cosa, una especie de instrumento subsidiario pero indispensable de la

decoración hogareña, el escudo protector de la pulcra domesticidad.

El saco blanco es una extensión imaginaria de la promesa que el

“cubremantel” simboliza: ni una mancha, todo tan impecable como los zapatos del

hombre que, increíblemente, también son blancos.