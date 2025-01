ANIVERSARIO DE CABALLITO: CONCURSO «CABALLITO PINTA»

Art. 1º: El concurso tendrá la temática ”El Barrio de Caballito”, deberá estar relacionada directamente con el Barrio o con algún domicilio, entidad, club, museo, parque, plaza, bar, etc., ubicado en los límites de la Comuna 6. La idea central de esta condición es rescatar y promover nuestro barrio como un ámbito social o individual en el que transcurren o se recrean las historias de la comunidad.

Las obras podrán incluir cualquier tendencia plástica, técnica y procedimental, siempre que se pueda transportar y manipular sin perjuicio de su integridad. Las obras deben ser susceptibles de ser expuestas en espacios públicos, circunstancia que recomendará el jurado.

Art. 2º: Podrán participar de este Concurso: Vecinos mayores de 16 años.

Art. 3º: No podrán intervenir involucrados en la organización del presente concurso.

Art. 4º: La inscripción y participación al presente concurso será entre el 6 de enero y el 13 de febrero inclusive de 2025, donde cada participante podrá completar el formulario on-line ubicado al término de estas Bases y Condiciones. Se enviará por correo electrónico un comprobante de la recepción del mismo.

Art. 5º: El envío del formulario mencionado en el artículo anterior, implica la aceptación sin reservas de las presentes Bases y Condiciones.

DE LAS OBRAS

Art. 6º: Cada participante, podrá presentar una (1) única obra de la que sea autor/a, quedando a su entera elección los materiales para su confección -que deberán ser imperecederos y definitivos-, como así también el criterio para las diversas técnicas a utilizar.

IMPORTANTE: 1) La obra postulada no deberá superar los 10 kg de peso y sus medidas tendrán un máximo de un metro de lado, no pudiendo ser inferior a 45 cm. De no cumplir con estos requisitos la obra será rechazada. 2) Cada participante se proveerá los elementos necesarios para participar del concurso de Pintura.

DE LA INSCRIPCIÓN

Art.7º: Quienes tengan interés de participar, deberán llenar el formulario de inscripción dispuesto a tal efecto, completando todos los datos personales solicitados: 1) Nombre y apellido; 2) Edad; 3) Dirección; 4) Teléfono; 5) E-mail de contacto.

Art.8º: Se pondrá a disposición para resolver consultas referidas al mismo, la casilla de correo Se pondrá a disposición para resolver consultas referidas al mismo, la casilla de correo aamelper@gmail.com

SELECCIÓN DE LAS OBRAS

Art. 9°: Los participantes se responsabilizarán de que no existan derechos a terceros sobre las obras presentadas. Asimismo, se hace constar que cada artista toma a su cargo por su exclusiva cuenta y cargo de los deterioros, hurtos, destrucciones y pérdidas que pueda sufrir su obra, incluyendo en oportunidad de los traslados, debiendo en su caso asumir los riesgos y/o los seguros respectivos. Dicho seguro podrá sustituirse, a elección del participante, por una asunción de responsabilidad de los diversos riesgos eventuales por pérdida o deterioro de la obra.

Art. 10º: Las obras deberán ser entregadas los días miércoles 12 y jueves 13 de febrero de 2025 en el Museo de Esculturas «Luis Perlotti» en el horario de 16: 30 a 18:30 hs. Las obras premiadas serán anunciadas el sábado15 de febrero de 2025 a las 17:00 hs. durante los festejos del Día Caballito en el Parque Rivadavia, Av. Rivadavia 4950, CABA.

DE LA NO ADMISIÓN

Art. 11º: No serán admitidas: a) Las obras de artistas realizadas previamente. b) Las obras premiadas en otros concursos. c) Las obras que muestren leyendas o marcas que a juicio del Jurado puedan interpretarse como publicidad. d) Las obras que por su contenido puedan herir susceptibilidades, que se refieran de manera explícita a personas, entidades, empresas o instituciones, y/o contengan mensajes que promuevan la discriminación de cualquier índole (racial, sexual, de género, religiosa, etc.).

DEL JURADO

Art.12º: El Jurado estará integrado por Alejandra Zucconi, presidenta de la SAAP (Sociedad Argentina de Artistas Plásticos); Analía Safar, integrante de la Asociación Amigos del Museo de Esculturas Luis Perlotti y Samanta Pepe, representante de Cultura de la Comuna 6.

Art. 13º: Los miembros del Jurado deberán emitir obligatoriamente su voto sobre cada una de las obras siendo su decisión inapelable. El Jurado fallará el mismo sábado 15 de febrero de 2025. El listado de ganadores será informado en el mismo lugar, donde se realizó el concurso y será publicado en la página web de la Institución en los días subsiguientes. El Jurado podrá anular su propio fallo cuando comprobare que la obra o el autor premiado no reúnen las condiciones exigidas en el presente reglamento.

Art. 14º: Las Actas del Jurado serán la constancia de la actuación de este y de todo hecho que surja de su funcionamiento, debiendo ser firmadas por los miembros.

DE LOS PREMIOS Y MENCIONES

Art. 15°: El premio no podrá ser declarado desierto.

Art. 16º: Se otorgarán los siguientes premios y distinciones para el concurso de Pintura:

1º y 2º Premio – Medalla y Diploma.

1º y 2º Mención – Diploma

Se extenderán Certificados de participación a todos los autores.

Art. 17º: La comunicación de los ganadores se realizará según consta en el Art.11º

DERECHOS DE USO NO EXCLUSIVO

Art. 18º: La participación en este concurso implica la cesión de uso no exclusivo de las obras realizadas por los participantes, conforme las pautas establecidas en las presentes Bases y Condiciones. Los Organizadores se comprometen a utilizar las imágenes solo con fines institucionales, culturales, educativos o de difusión, indicando en todos los casos la autoría y título de la obra, sin que esto suponga retribución o compensación económica alguna. No obstante, los autores conservan sus Derechos de Propiedad Intelectual.

ACEPTACIÓN

Art. 19º: Las obras recibidas en el marco de este concurso, serán devueltas a los participantes, el miércoles 19 y jueves 20 de febrero de 16:30 a 18:30 hs. en el Museo de Esculturas Luis Perlotti.

Art. 20º: La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación de las Bases y Condiciones, inhibiendo la capacidad.