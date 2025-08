EL MINISTRO FERNÁN QUIRÓS VISITÓ EL BARRIO Y DIALOGÓ CON VECINOS

El jueves 31 de julio, en las instalaciones del Club Italiano, tuvo lugar un encuentro con vecinos para hablar temas de salud, en el que participó el Ministro de Salud de la Ciudad, Dr. Fernán Quirós, acompañado por el presidente de la Junta Comunal 6, Federico Ballán.

La modalidad es la que se utiliza normalmente en estos encuentros. Los vecinos interesados en plantear preguntas expresaron sus inquietudes y luego, las autoridades contestan los planteos.

El Ministro Quirós comenzó dando una explicación sobre el tema Dengue, ya que este es el momento del año ideal para combatir los huevos y larvas de los mosquitos, para que no lleguen al verano.

Entre los temas que se trataron, propuestos por los vecinos se habló de salud mental, de la necesidad de un Cesac (Centro de Salud y Acción Comunitaria) en Caballito, de la atención de extranjeros en los Hospitales, ante una pregunta también se refirió al Síndrome Urémico Hemolítico, explicó el uso de la nuevas Recetas Electrónicas que no aplican en la Ciudad.

Muchas preguntas e inquietudes no estaban referidas al tema Salud y fueron respondidas por Federico Ballán al finalizar el encuentro.

Ya terminada la reunión se le consultó al Ministro si se presentará como Senador en las próximas elecciones y su respuesta fue: “Ojala que no”.