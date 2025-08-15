http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/08/taller-web.jpg 434 700 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-08-15 11:11:342025-08-20 11:25:17COMIENZA TALLER DE HISTORIA DE CABALLITO
COMIENZA TALLER DE HISTORIA DE CABALLITO
El miércoles 3 de septiembre comienza un nuevo Taller de Historia del Barrio de Caballito. El mismo estará a cargo de Marina Bussio, tendrá una duración de 3 meses y se dictará de 18 a 19.30 hs.
Las clases estarán ilustradas con fotos actuales e históricas de cada uno de los temas abordados.
Se dictará en el Club Italiano, Rivadavia 4731. Es arancelado y para inscripción y reservar cupo, se puede consultar en la Secretaría del Club.
Programa
Orígenes del Barrio de Caballito
Caballito barrio de quintas y mansiones
El transporte movilizador del crecimiento del barrio
Los parques y plazas de Caballito
Avenidas y Calles de Caballito
Iglesias y parroquias de Caballito
Caballito y la educación
Caballito y sus Museos
Mitos y Leyendas. Caballito Insólito
Los Murales y el Caballito que no miramos
El Caballito Industrial y Comercial
Los cambios territoriales