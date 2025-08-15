COMIENZA TALLER DE HISTORIA DE CABALLITO

El miércoles 3 de septiembre comienza un nuevo Taller de Historia del Barrio de Caballito. El mismo estará a cargo de Marina Bussio, tendrá una duración de 3 meses y se dictará de 18 a 19.30 hs.

Las clases estarán ilustradas con fotos actuales e históricas de cada uno de los temas abordados.

Se dictará en el Club Italiano, Rivadavia 4731. Es arancelado y para inscripción y reservar cupo, se puede consultar en la Secretaría del Club.

Programa

Orígenes del Barrio de Caballito

Caballito barrio de quintas y mansiones

El transporte movilizador del crecimiento del barrio

Los parques y plazas de Caballito

Avenidas y Calles de Caballito

Iglesias y parroquias de Caballito

Caballito y la educación

Caballito y sus Museos

Mitos y Leyendas. Caballito Insólito

Los Murales y el Caballito que no miramos

El Caballito Industrial y Comercial

Los cambios territoriales