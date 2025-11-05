LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL MUSEO LUIS PERLOTTI

La red de MuseosBA convoca a una noche cultural inigualable. Más de 300 museos y espacios socioculturales distribuidos en los barrios de Buenos Aires, listos para ser descubiertos. El evento se extiende desde las 19:00 h hasta las 02:00 h, organizado por el Ministerio de Cultura a a través de la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico y la Dirección General de Festivales y Noches Culturales ¡Siete horas para sumergirte en el patrimonio porteño!

El Museo de Esculturas Luis Perlotti será uno de los puntos destacados de la noche con múltiples actividades.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

19.30 h

VISITA GUIADA: De la idea a la obra

Recorrido por el patrimonio, «Perlotti Monumental» (Planta Baja), «Reconstruir un monumento» (Planta Baja), «Atardecer en un bosque» (1º Piso)

20.00 h

TALLER: Elegí tu propia escultura

Los niños realizarán máscaras inspiradas en la muestra. «Atardecer en un bosque» de Tadeo Muleiro.

Edad: 4 a 12 años.

Inscripción: Recepción del museo.

Cupo: 15

Taller – 2º Piso

20.30 h

MÚSICA Y DANZAS

Música y muestra de danzas tradicionales argentinas. Ensamble de bombos a cargo de la ESEA en Danzas N°1

Sala de Planta Baja

21.00 h

VISITA GUIADA: De la idea a la obra

«Recorrido por el patrimonio, «Perlotti Monumental» (Planta Baja), «Reconstruir un monumento» (Planta Baja), «Atardecer en un bosque» (1º Piso)

21.30 h

TALLER: Máscaras del viento

Los niños realizarán máscaras inspiradas en la muestra. «Atardecer en un bosque» de Tadeo Muleiro.

Edad: 4 a 12 años.

Inscripción: Recepción del museo por orden de llegada

Cupo: 15

Taller – 2do Piso

21.30 h

VISITA GUIADA ESPECIAL: Territorios en tensión

Adriana Omahna, Susana Casanovas y Hernán Reyes contarán en que se inspiraron para realizar sus obras.

Demostración de estampado botánico a cargo de Adriana Omahna

2º Piso

22.00 h

MÚSICA TRADICIONAL ARGENTINA: Los Chesquiz

Grupo folklórico juvenil que imprimen un nuevo matiz a la música popular.

Planta baja – Sala

22.30 h

VISITA GUIADA: De la idea a la obra

«Recorrido por el patrimonio, «Perlotti Monumental» (Planta Baja), «Reconstruir un monumento» (Planta Baja), «Atardecer en un bosque» (1º Piso)

23.00 h

TALLER: Elegí tu propia escultura

Los niños realizarán máscaras inspiradas en la muestra. «Atardecer en un bosque» de Tadeo Muleiro.

Edad: 4 a 12 años.

Inscripción: Recepción del museo.

Cupo: 15

Taller – 2º Piso

23.00

VISITA GUIADA ESPECIAL: Territorios en tensión

Adriana Omahna, Susana Casanovas y Hernán Reyes contarán en que se inspiraron para realizar sus obras.

Demostración de estampado botánico a cargo de Adriana Omahna

2º Piso

23.30

MÚSICA: Ruben Ash y su banda

Banda musical que incluye en su repertorio versiones propias de canciones clásicas de diferentes géneros y épocas musicales.

Planta baja – Sala

00.30

TALLER: Máscaras del viento

Los niños realizarán máscaras inspiradas en la muestra. «Atardecer en un bosque» de Tadeo Muleiro.

Edad: 4 a 12 años.

Inscripción: Recepción del museo.

Cupo: 15

Taller – 2do Piso

00.30

VISITA GUIADA: De la idea a la obra

«Recorrido por el patrimonio, «Perlotti Monumental» (Planta Baja), «Reconstruir un monumento» (Planta Baja), «Atardecer en un bosque» (1º Piso)