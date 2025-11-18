SEMANA DEL PATRIMONIO EN CABALLITO: FUENTE CATALANA Y MONUMENTO A BOLÍVAR

En la Segunda Edición de la Semana del Patrimonio, la Ciudad buscó difundir y poner en valor los bienes culturales materiales e inmateriales que conforman la identidad porteña. Del 10 al 16 de noviembre, más de 100 espacios e instituciones de la ciudad abrieron sus puertas para ofrecer una amplia variedad de actividades gratuitas y accesibles para todos.

Hubo conferencias y talleres magistrales, Visitas Guiadas: Recorridos guiados por edificios patrimoniales, sitios arqueológicos y museos, que normalmente están cerrados al público. También hubo Espectáculos y Exposiciones, Actividades para Niños: Talleres y juegos diseñados para que los más pequeños aprendan sobre la historia y el patrimonio de la ciudad.

Como Novedad de la Edición 2025 se realizó la Primera Jornada de Archivos Abiertos. El público pudo acceder a reservas patrimoniales de instituciones públicas y privadas, como el Archivo General de la Nación y el Archivo y Biblioteca de la Ciudad.

La Semana del Patrimonio en Caballito. Un Recorrido por la Historia y la Cultura

El barrio de Caballito se sumó a la celebración de la Semana del Patrimonio con una serie de actividades que destacaron la riqueza cultural y histórica de la zona. Uno de los eventos más destacado fue el recorrido guiado por el Parque Rivadavia, que tuvo lugar el 12 de noviembre y estuvo a cargo de la Junta de Estudios Históricos del Caballito.

Allí, Marina Bussio se refirió a La Fuente Catalana, un Tesoro del Barrio. La guía compartió con los asistentes la fascinante historia de la Fuente Catalana, una escultura donada por la colectividad catalana en 1931. Se habló sobre su autor, las vicisitudes que enfrentó la obra y cómo, después de ser retirada del parque durante 40 años, fue repuesta y reinaugurada en 2010, en el Día de Caballito.

Luego fue el turno de El Monumento a Bolívar. Se abordó la historia del Monumento, se compartieron detalles sobre su autor, su realización y su significado, destacando su importancia como parte del patrimonio cultural de Caballito.

“Ambas obras, dijo Marina, La Fuente Catalana y el Monumento a Bolívar, son un testimonio de la rica historia y cultura del barrio de Caballito. Esta fue, sin duda, una oportunidad para que los vecinos y visitantes pudieran conocer y apreciar estas joyas del barrio, y reflexionar sobre la importancia de preservar y valorar nuestro patrimonio cultural.”