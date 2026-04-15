TEATRO, CIENCIA Y AVENTURA EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

El Museo Argentino de Ciencias Naturales invita a sumergirte en “Noa, Nu y la Ballena”, una experiencia teatral única que combina danza, teatro, música, radio y biología para hablar del fascinante mundo de las ballenas y la importancia de cuidar nuestros océanos.

A través de una historia llena de humor, emoción y amistad, Noa y Nu nos llevan a descubrir cómo se comunican las ballenas y qué amenazas enfrentan en el mar, en una propuesta pensada para compartir en familia.

Nuevas funciónes: 25 y 26 de abril

Horario: 17 h

Dónde: Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”

Av. Ángel Gallardo 470, Parque Centenario, CABA

Duración: 45 minutos

Valor de la entrada: $22.000. Únicamente con compra anticipada a través de tuentrada.com

Edad recomendada: de 3 a 100 años