TEATRO, CIENCIA Y AVENTURA EN EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES
El Museo Argentino de Ciencias Naturales invita a sumergirte en “Noa, Nu y la Ballena”, una experiencia teatral única que combina danza, teatro, música, radio y biología para hablar del fascinante mundo de las ballenas y la importancia de cuidar nuestros océanos.
A través de una historia llena de humor, emoción y amistad, Noa y Nu nos llevan a descubrir cómo se comunican las ballenas y qué amenazas enfrentan en el mar, en una propuesta pensada para compartir en familia.
Nuevas funciónes: 25 y 26 de abril
Horario: 17 h
Dónde: Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”
Av. Ángel Gallardo 470, Parque Centenario, CABA
Duración: 45 minutos
Valor de la entrada: $22.000. Únicamente con compra anticipada a través de tuentrada.com
Edad recomendada: de 3 a 100 años