El martes 21 de enero, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta visitó el barrio de Caballito para escuchar a los vecinos y contestar sus preguntas.

En esta oportunidad el evento tuvo lugar en el gimnasio del Instituto San Pedro Nolasco, ubicado en Av. Gaona al 1700. El Jefe de Gobierno estuvo acompañado por el presidente de la Junta Comunal, Federico Ballan. Asistieron también la senadora Guadalupe Tagliaferri, la legisladora Ana Bou Pérez, los comuneros Ignacio Abarca, Ivo Iambrich y María Cristina Geninazzi

La mecánica fue la habitual en este tipo de reuniones que se realizan periódicamente en todas las comunas, los vecinos, previamente anotados para hacer uso de la palabra, plantearon sus inquietudes, propuestas o quejas. Luego el jefe de Gobierno, iba dando respuestas.

Entre los temas que se abordaron surgió: la inseguridad, reclamos por las Ferias del Parque Centenario, la situación de la Plaza del Caballito y su mal uso, los contenedores y la basura, pedido de semáforos, veredas rotas, el Parque Rivadavia que permanece abierto durante la noche, pedido de corte de raíces, etc.

Rodríguez Larreta fue respondiendo cada uno de los reclamos y pedidos, mientas su equipo de colaboradores tomaba nota de cada uno de ellos.

Una vecina solicitó se concluya la obra de apertura de la calle Beauchef haciéndola vehicular, pedido solicitado por muchos vecinos. Sobre la inquietud relacionada con el proyecto del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, Rodriguez Larreta manifestó que luego de varios estudios se verificó que se hace imposible por la gran cantidad de caños de gran porte que pasan por la zona, la alternativa para eliminar los 31 cruces y 18 barreras sería hacerlo en forma de viaducto. Para esto, dijo, “estamos conversando con el gobierno nacional, y somos optimistas”.

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de parquizar la zona ferroviaria para convertirla en espacio público. El jefe de gobierno recibió un proyecto presentado por uno de los vecinos. Manifestó que se evalúa llevar adelante dicho proyecto que se financiaría con la venta de una parte de dicho espacio.

También se manifestó el rechazo de algunos vecinos a la posibilidad de que se coloque un busto del ex presidente Néstor Kirchner en el Parque Centenario, tal cual fue publicado en algunos portales. Es importante destacar que la propuesta que fue aprobada, está referida a tres bustos dedicados al ex presidente Raúl Alfonsín, la dirigente Alicia Moreau de Justo y el ex presidente Kirchner.

Lamentablemente, como sucede en estos encuentros, el tiempo no fue suficiente para poder dar espacio a todos los vecinos y muchas consultas quedarán para próximos encuentros.

Esta fue la primera visita de Rodríguez Larreta al barrio de Caballito con la compañía del nuevo presidente de la Junta Comunal, Federico Ballán, quien dio la bienvenida a los vecinos, manifestó su satisfacción por estar en el Colegio donde realizó sus estudios y al finalizar encuentro se quedó a contestar inquietudes de vecinos.