Jorge Meneses, Subsecretario de Contenidos de la Secretaría de Medios de Nación, conversó en exclusiva con AMEP (Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos). A lo largo de una extensa entrevista, se refirió a diferentes temas. Sobre los medios barriales o de cercanía vertió los siguientes conceptos.

Yo vivo en CABA, en el barrio de Villa Luro, donde hay varios medios de estas características, pero siempre veo bien esta idea de llegar con el conflicto barrial más chico, tener un periodista o comunicador de esos medios, que puedan cubrir esas notas, o cómo circula la información de las cosas que ocurren en el barrio.

Considero que CABA tiene esta idea de ciudad cosmopolita, pero también, dentro de los barrios estos medios dan una identidad muy típica del porteño. Los medios de proximidad trabajan desde un rol muy genuino, muy propio de nosotros. Y no están mediado por grandes intereses. Son sumamente diversos.

Sería importante que se desarrollen. Existe una ley que permiten financiarlos, después de una lucha histórica que mucho de los medios que son parte de AMEP fueron protagonistas de ese proceso. Pero me parece que además de lo que se avanzó, aun hay muchas otras cosas por las que tienen que seguir avanzando. Estaría bueno que puedan seguir actualizándose, creciendo, capacitándose, invirtiendo, ya que la lógica de la comunicación de cercanía, va a tener que pensar cómo está cambiando el mundo, y adaptarse a los cambios.

Además, los medios de cercanía cumplen un rol importantísimo, que es el de articular territorialmente sobre las problemáticas a las que no llegan a los grandes medios que no tienen que ver con el funcionamiento cotidiano de la agenda mediática, pero que es tan o más importante. Un ejemplo de esto es en relación al covid19. Cuando empezó a darse fuerte en los barrios populares empezó a tener más relevancia en tema. Y quien dio la primicia del primer muerto por covid en una villa fue un medio comunitario. Y ahí no llegaron ni la TV Pública ni los grandes medios, y te das cuenta que no es la primicia lo que vende y lo más importante, si no que vos tenés rápida respuesta sobre una problemática y podes construir soluciones más rápido. Yo los veo muy de cerca a los medios barriales.

Entrevista: Elizabeth Machado