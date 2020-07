AMEP (Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos) es mucho más que una sumatoria de entidades en pos de un objetivo común. Cuando decimos AMEP, nos estamos refiriendo a una agrupación plural, emprendedora, con contenido, empática y solidaria, que reúne a más de un centenar de medios independientes con trayectoria y representación en casi la totalidad de las Comunas que integran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Con motivo de celebrar el primer año de vida de la Asociación, dialogamos con Marina Bussio, su Vice Presidenta, una mujer enamorada del barrio de Caballito, egresada del Círculo de la Prensa, una trabajadora incansable a la hora de difundir las potencialidades de “su patria chica”, como ella misma define al vínculo, a ese sentimiento tan especial e inalterable, que la une al corazón geográfico de BA.

Compartimos los tramos más salientes de nuestra entrevista.

Desde el rol que desempeñas en AMEP ¿cuáles son tus expectativas principales con respecto a la proyección de la entidad?

Creo que estamos en un muy buen momento. La Asociación está creciendo, concretamos varios proyectos y tenemos unas cuantas propuestas en carpeta. A pesar de ser un espacio relativamente nuevo, logramos reunir a un excelente equipo de editores reconocidos en cada uno de sus espacios como medios de cercanía. En cuanto a las expectativas, son muchas, entre ellas, la consolidación de Radio AMEP.

Por otra parte, desarrollamos talleres de capacitación/actualización para socios y abierto a la comunidad, y diferentes acciones sociales, desde un fuerte compromiso con los sectores vulnerables de la sociedad.

¿Cómo mujer, la posibilidad de ocupar este cargo, qué significado adquiere para vos?

Me parece excelente que en nuestra Comisión Directiva se vea reflejada la participación femenina, es un reconocimiento importante. En AMEP la cuestión de género nunca ha sido un obstáculo. Contamos con editoras premiadas por su labor en medios gráficos y digitales.

¿Es la primera vez que ocupas un cargo de estas características?

En cuanto a medios sí. Anteriormente me desempeñé como Presidente del Rotary Club “La Veleta de Caballito”, durante ese mandato, propuse, por ejemplo, una campaña de concientización sobre ecología y reciclado en el Parque Rivadavia, logre que la única plaza del barrio que carecía de bandera nacional pudiera tener una, diseñé un mecanismo de premiación para distinguir a diferentes personalidades, etc. Fundé y dirigí diferentes ONGs, integro la Junta de Estudios Históricos de Caballito, colaboro con la Junta Central de Estudios Históricos de Buenos Aires, y participo de la Red de Cultura y la Asociación La Cofradía de Caballito. También participo en Fecoba Mujeres, un espacio que agrupa a empresarias y emprendedoras.

¿Cuál es tu mirada acerca de los medios en la actualidad?

Debemos estar atentos a los cambios que nos marca la realidad y actualizarnos constantemente, tanto en contenidos como en tecnología. Estoy convencida del rol fundamental que ocupan nuestros medios, cuánta información que interesa a los vecinos/lectores, no aparece destacada en los grandes medios tradicionales.

Desde hace algunos años, en la planificación escolar se aborda el tema barrial, tanto a nivel primario como secundario y aun en ciertas carreras terciarias, es ahí cuando alumnos y docentes recurren al material publicado por los medios de cercanía. Ante la escasa bibliografía, nos convertimos en un material de consulta imprescindible.

¿Consideras que el avance de la digitalización suma?

Sin duda alguna, suma. Los tiempos cambian y la masividad de internet hace que la llegada de los envíos digitales crezca a pasos agigantados. Pero más allá de este avance, existen lectores que prefieren la edición en papel, otros disfrutan coleccionando periódicos, o tal vez, organizando archivos personales…De aquí que no creo que a futuro las publicaciones en papel vayan a desaparecer.

¿Qué es lo que más te agrada y lo que no tanto, de la práctica periodística de hoy en día?

Me considero una privilegiada al poder hacer de mi vocación, mi medio de vida. Es sumamente gratificante poder comunicar la historia, la actualidad del barrio a los vecinos.

A lo largo de veintiséis años que llevo editando “Horizonte la Revista de Caballito”, fui conociendo más acerca de “la patria chica”, que es para mí el barrio. Me di cuenta que esa era mi verdadera mi misión, descubrir su historia, investigar, hablar con los pioneros…Y a la vez cubrir la actualidad, porque es bueno que el vecino sepa cuantos casos de Covid-19 se registraron, o qué cantidad de comercios se mantienen en pie y cuantos cerraron…

Con quince años de vigencia a través de mi página www.caballitotequiero.com.ar voy renovando la información semana a semana.

Con respecto a lo que menos me agrada, es que si bien la publicación está instalada y tiene su reconocimiento, esta situación no suele ir de la mano con el ingreso que genera. Las pautas publicitarias no siempre acompañan.

Sin duda que otro de los grandes logros de la Asociación, es haber podido crear una emisora propia, Radio AMEP, qué nos podes contar sobre la programación, ¿dónde la podemos sintonizar?

¡Radio AMEP es nuestro orgullo! Se trabajó mucho para poder dar este paso y gracias a la visión e iniciativa que tuvo nuestro Presidente pudimos lograrlo. Actualmente la Radio está en pleno crecimiento y expansión, incorporando nuevos equipos, completando la grilla, contamos con la participación de Marcela Feudale, Ricardo Lopa, Elizabeth Machado, entre otros. Cuando finalice el aislamiento social preventivo obligatorio esperamos realizar la inauguración oficial.

En cuanto a la programación, el contenido es sumamente ágil y variado, abarca diferentes temáticas como la dedicada a la música de Sandro, el tango, rock, Ciudad, barrios, salud, y por supuesto, la actualidad, etc. Nuestros estudios están ubicados en el Castillo de Sandro, declarado sitio de interés cultural por la Legislatura Porteña y eso, indudablemente, es un valor agregado que nos llena de orgullo. ¡El lugar tiene una magia que lo hace único!

Para sintonizarnos, ingresar a: www.radioamep.com.ar

¿Para todos aquellos que quieran comunicarse con AMEP a dónde pueden hacerlo?

A través de la página web: www.amepargentina.com.ar

Como divulgadora de Caballito, parte activa en la recuperación de la Fuente Catalana, distinguida por el Ministerio de Cultura de CABA, la Legislatura, y el GCBA, con dos libros publicados-“De la Quinta Lezica al Parque Rivadavia y “Mitos, Leyendas y Curiosidades de Caballito” y alrededor de quince años encabezando visitas guiadas ¿qué significa para vos vivir en este barrio?

Para mí Caballito es mi patria chica. Es la infancia repartida entre Ferro Carril Oeste y el Club Italiano, acá estudié, me casé, nacieron mis hijos. ¡Con decirte que mi casamiento fue en el tranvía histórico de Caballito! Soy una enamorada de mi barrio y me entusiasma de idea de transmitir esa pasión.

¿Qué actividades estás desarrollando por estos días?

En este tiempo tan particular de aislamiento, estoy llevando adelante un ciclo de charlas en vivo vía Facebook, todos los sábados a las 17. Cada encuentro es una oportunidad para mantenernos en contacto, y conocer más sobre Caballito. Las transmisiones son seguidas por más de un centenar de personas y las reproducciones superan el millar.

El reportaje va concluyendo… ¡pero Marina no para!… Prueba de ello, es que ya se encuentra trabajando, junto a otras instituciones, en la organización de los actos para el quince de febrero de 2021 con motivo de los festejos por los Doscientos Años de Caballito.

