La Asociación Metropolitana de Editores Periodístcos encara una nueva etapa con desafíos y propuestas ambiciosas.Con el apoyo de nación,refuerza su compromiso social afianzando la comunicación y la valorización de la calidad periodística.

El lunes 29 de junio, una de las Asociaciones Periodístcas más grandes del área Metropolitana vivía una jornada especial por la renovación de sus autoridades oficiales que pasaron a desempeñar cargos jerárquicos renovando así la cúpula directiva.

Una jornada histórica y de reconocimiento a la labor y aporte de los socios,quienes integran la Asociación.

Una de las características que marcan el estilo y la diferencia de AMEP es la conformación legal como Asociación, lo que les permite mayor legitimidad ante la ley y las representaciones futuras.

La Asociación esta conformada por periodistas destacados del ámbito de la cultura, figuras públicas y profesionales de trayectoria.

AMEP está encabezada por el Presidente Mario Bruno, reconocido en el ambiente periodístico por su años de trayectoria en el barrio de Boedo con mas de 3 décadas con su periódico mensual “Nuevo Ciclo”.

La seriedad y el compromiso de Bruno con la labor periodística, lo incentivaron a conformar un equipo de trabajo, con profesionales preparados para enfrentar los desafíos de ésta nueva etapa.

si quienes lo acompañan en esta nueva gestión son la Vicepresidente Marina Bussio, reconocida periodista, quien lleva años frente a la edición de la revista mas destacada del barrio de Caballito, ”Horizonte” y cuyas críticas la acompañan positivamente desde hace más de una década.

Bussio y Bruno se conocen desde hace varios años y conforman una dinámica exigente.

Sin embargo detrás de ellos, se encuentra Elizabeth Machado, recientemente electa Secretaria General de la Asociación. Machado, al igual que Bruno y Bussio, es reconocida en el ambiente periodistíco por su profesionalismo y carisma y recordada siempre como una figura destacada del ámbito radial y televisivo. Con amplia y marcada experiencia, acompaña al equipo directivo y encara con responsabilidad y compromiso la díficil tarea de representar a los más de 20 medios que integran la Asociación.

“En ésta nueva etapa de trabajo queremos enfocarnos en la Radio de Amep. Para nosotros es un sueño cumplido que veníamos deseándolo hace mucho…éste año se dio gracias al apoyo de nación y la verdad que estamos muy contentos…sabemos que se vienen muchas responsabilidades pero tambián sabemos que estamos preparados para poder afrontarlos”, manifestó Bruno.

Ser parte de la Asociación no es fácil. Según manifestó Bruno, uno de los requisitos para integrarlo es poder generar contenido propio, investigaciones pequeñas y trabajo en equipo.

“En nuestro equipo todos tenemos proyectos y se trata de sacar lo mejor de cada uno. Todos aportan ideas y se respeta la opinión de cada uno. Hay muchas cosas por hacer pero el mayor desafío que tenemos en éste momento es hacer crecer la Asociación tanto en versión radio, como web y gráfica. Estar quietos no es una opción para nosotros… Si bien necesitamos el apoyo de nación, nuestra prioridad es generar recursos para obtener nuestras propias pautas no oficiales, y esto sólo se logra trabajando en el reconocimiento de cada medio como aportante de periodismo real y de proximidad”, detalló Bruno.

Por su parte Elizabeth Machado agregó “Este cargo me llegó de sorpresa. Venía trabajando hace tiempo con la Comisión Directiva y cuando me lo propusieron no lo podía creer”.

Consultada Machado sobre sus expectativas resaltó la importancia de obtener una “mayor visibilidad de los medios que integran la Asociación y generar una linea de retroalimentación que actualice 24 horas las noticias mas destacadas de cada medio”.

Marina Bussio, la Vicepresidente de la Asociación agregó que seguirán trabajando con el mismo lineamiento, exigencia y responsabilidad de siempre, mientras que se estimula paralelamente el crecimiento y la capacitación de cada miembro de AMEP.

“Nos caracterizamos por la seriedad en el trabajo, el compañerismo, la solidaridad con el colega y la destacada trayectoria de nuestros asociados, lo que prestigia y hace a la Asociación”, finalizó Bussio.