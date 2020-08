El 15 de agosto culminó la campaña MI BARRIO SOLIDARIO, que llevó a cabo la Asociación Metropolitana de Editores Periodísticos, en articulación con su radio y el Castillo de Sandro, en los barrios de Boedo y Caballito. “Se cumplieron ampliamente las expectativas y estamos muy agradecidos” manifestó el Presidente de la Asociación, Mario Bruno.

La Asociación Metropolitana de Editores Periódicos había comenzado hace algunas semanas la Campaña Solidaria, difundida ampliamente a través de todos los programas de Radio AMEP y en sus diferentes medios tanto gráficos como digitales, con el objetivo de recaudar juguetes, alimentos no perecederos y ropa, para acercar a los hogares del barrio de Caballito y Boedo este domingo, fecha en que se celebra el día del niño en Argentina.

Cabe destacar, que los oyentes e integrantes del programa Sandro Para Todos, que se emite los miércoles de 15 a 17 hs por Radio AMEP, se recibió una gran cantidad de donaciones.

Parte de las donaciones realizadas por empresas, comercios y lectores de los medios que integran AMEP, fueron entregadas por su vicepresidenta, Marina Bussio, en la Parroquia Nuestra Señora de Caacupe, ubicada en el barrio de Caballito, frente al Parque Rivadavia. Allí el Padre Eusebio agradeció las cajas de galletitas, alfajores, chupetines y caramelos que fueron entregadas y serán repartidos entre los niños que integran parte de las 250 familias que diariamente acuden al comedor comunitario de la parroquia.

Marina Bussio expresó que este este el segundo año en que se lleva adelante esta Campaña, que ha crecido en relación al año anterior, “sin duda queda la satisfacción de la tarea realizada y el compromiso de continuar en este camino de compromiso social”.

Otra parte de las donaciones fue donada al hogar de niños del barrio de Boedo, quienes recibieron de la mano de Mario Bruno, Presidente de la Asociación. También estuvieron presentes la Secretaria General de la Asociación, Elizabeth Machado y el Director de Cultural CAVA, Luis Ortiz, quienes clasificaron y distribuyeron, la colaboración de todos los participantes, desde el castillo de Sandro, sede de recaudación, ubicado en Pavón 3939.

Según Machado, Secretaria General de la Asociación, lo recaudado fue una muestra de gran compromiso y solidaridad. “Me llevo en el corazón la sonrisa de cada una de las personas de los hogares, donde llevamos las donaciones, fue un momento único” agregó.

Entre lo recibido, se contó con: 320 alfajores que donó la empresa GUAYMALLEN, 3 kilos de golosinas, 15 juegos de mesa, 150 juguetes, sillas de bebé, bañadores, mamaderas, frazadas, 24 pares de calzados, 24 libros, ropa (remeras, buzos, camisas, camperas, etc.), útiles escolares, pañales y alimentos no perecederos (leche, galletitas, azúcar, etc.)

Por su parte, Luis Ortiz, señaló que “Seguiremos en este camino, por lo que realizaremos otras campañas solidarias”.

“La respuesta de la gente fue muy positiva” finalizó emocionado Bruno, quien calificó como un evento que superó todas las expectativas y deja en alto la solidaridad porteña.