MS Producción distinguió a Marina Bussio, directora de la Revista Horizonte con el “Premio Rosas” por su trayectoria y compromiso con la historia y patrimonio del barrio de Caballito.

Se trata de un galardón que se entrega desde el año 1998 y tiene como objetivo homenajear a personas que hacen historia diariamente y se destacan en ámbitos institucionales, de servicios, medios gráficos, radiales, televisivos, emprendimientos, medio ambiente, arte, etc.

La directora de MS Producciones, María Salomé Figueroa, junto a Silvana Ridner hicieron entrega de esta distinción que fue transmitida en vivo vía Instagram.

A lo largo de los últimos 22 años recibieron el «Premio Rosas» destacadas personalidades entre las que figuran Héctor Ricardo García, Cora Cané, Nora Perlé, Sandro, Ricardo Pasano, Fany Mandelbaum, Susana Rinaldi, solo por mencionar algunos.

Marina Bussio, agradeció la distinción y expresó: “Valoro la actividad de MS Producciones al poner su enfoque en premiar a quienes trabajamos con pasión y vocación. No es un premio más, es una caricia al alma que nos indica que vamos por buen camino. Esto no hace más que renovar mi compromiso con esta actividad que no es ni más ni menos que trabajar por mi querido barrio de Caballito”.