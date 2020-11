Promediando el mes de noviembre las calles porteñas comienzan a vestirse de color violeta por la explosión de los jacarandas en flor.

Caballito es parte de ese paisaje y muchas de sus calles, avenidas y plazas brindan esa postal única.

Si bien los jacarandas presentan dos floraciones, la más llamativa se produce sobre las ramas desnudas de hojas, en primavera. En el mes de febrero volverá a florecer, pero ya no se destaca el violeta al mezclarse con el verde.

Puede alcanzar entre 15 y 20 metros de altura por 10 a 17 m de diámetro. Su copa es de irregular a ovoide. Crece rápido en los primeros años, pero luego su crecimiento es medio. Es bastante longevo (hasta más de 100 años). Su madera puede ser utilizada en carpintería para hacer muebles, si se tiene la precaución de utilizarla bien estacionada.

Las flores tienen de 3 a 5 cm de largo y forma de tubo, con una pequeña curvatura. Son polinizadas por insectos y picaflores.

Es un árbol que se adapta a distintas zonas: tropicales, subtropicales y templadas donde no haya heladas notables. Los ejemplares jóvenes no toleran temperaturas menores a 0°C. Prefiere zonas con buena humedad ambiente y necesita humedad media en el suelo. Es mejor que los suelos sean ricos y se plante a pleno sol. No reacciona demasiado bien a los trasplantes. De todas maneras, es un árbol versátil que tolera distintas condiciones, incluso se puede cultivar en recipientes y hasta es posible hacer con ellos bonsái.

El jacarandá fue uno de los tantos árboles que trajo a las ciudades Carlos Thays, el paisajista francés que transformó la fisonomía porteña entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX.

Como toleran la polución de las ciudades y sus raíces no traen demasiados problemas en las veredas, son muy utilizados en el arbolado urbano. Actualmente, en la ciudad de Buenos Aires, hay unos 15.000 ejemplares de los cuales 11.000 son árboles de alineación.

Cuando florece, su efecto es tan notable que muchos turistas buscan llegar en esa época. Y se identifican tanto con la ciudad que la Legislatura porteña lo designó su árbol distintivo en el año 2015.