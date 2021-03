Desde hace mas de un año los vecinos próximos a la Plaza Crisólogo Larralde ubicada en Rojas y Yerbal manifiestan su descontento y malestar por la situación de los contenedores ubicados en esa esquina. ´Dos de estos contenedores están sobre la calle Rojas a la altura del ingreso a la plaza y junto al patio de juegos de los niños. Son generadores de malos olores y sin duda un foco de contaminación. A lo largo de los últimos meses se presentaron múltiples reclamos que aún no han tenido respuesta. Consultados los vecinos sobre que debería hacerse, responden que dichos contenedores son utilizados por los feriantes de los puestos municipales del mercado comunitario que muchas veces arrojan allí desperdicios en mal estado. Los vecinos proponen que se los corra y no estén en la vereda de la plaza, si no en la del mercado.

Por otra parte también sobre la calle Yerbal, a la altura por donde se accede a los edificios de departamentos, se ubican otros dos contenedores que recurrentemente se los ve saturados generando un auténtico basural.

Una vez más los vecinos solicitan la intervención de las autoridades correspondientes para dar solución a esta tema.