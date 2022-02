El siguiente trabajo fue publicado por el diario Clarín y propone diez lugares con patios o terrazas en Caballito.

Por María Florencia Pérez

Caballito es uno de los barrios porteños con más habitantes y, por ende, uno de los que mayor demanda de espacios gastronómicos tiene. Por sus características edilicias -cada vez hay más torres de departamentos- los restaurantes y bares con patio o terraza son muy codiciados por los vecinos.

En los últimos años, desembarcaron varias cadenas de cervecerías, especialmente sobre el corredor que se generó sobre Av. Pedro Goyena. En la calle Valle y en otras zonas del barrio también se instalaron muchas cafeterías y delis: tanto franquicias de marcas conocidas como otras de pequeños emprendedores impulsados por el auge del café de especialidad y la pastelería.

Las cervecerías que cuentan con grandes patios son un punto de encuentro muy convocante. Pero también fueron muy bienvenidas otras propuestas (desde pizzerías de diversos estilos hasta restaurantes gourmet) que permiten vivir una experiencia foodie sin moverse del barrio.

En esta lista, hacemos foco en algunos restaurantes y bares de Caballito con espacios para comer y beber a cielo abierto en primavera y verano.

10 restaurantes y bares de Caballito con patio o terraza

Antares. Esta popular cervecería de Mar del Plata desembarcó hace casi 6 años en Caballito con un gran local. Sus 450 metros cuadrados divididos entre el salón, el patio semicubierto y el patio abierto son un punto de encuentro obligado para muchos vecinos. Las cervezas más pedidas son la Ipa, la Honey y la Barley Wine. Y el hit gastronómico, las papas Antares con panceta, mix de quesos y verdeo.

Av. Pedro Goyena 1064. Abierto de martes a jueves y domingos desde las 18 a la medianoche. Viernes y sábados desde las 18 a las 2 am. IG: @antares_caballito

Morelia. La marca de pizzas a la parrilla creada por Danilo Ferraz llegó hace cinco años al barrio con un local que se fue ampliando para satisfacer la demanda de los vecinos. La terraza descubierta tiene lugar para 40 personas y hay un deck con mesas en la vereda. La pizza de espinaca con huevo a 63 grados y queso de cabra untable es uno de los hits. Cada temporada suman variedades de estación.

Av. Pedro Goyena 696. Abierto todos los días de 20 a 0.30. Sábados y domingos, también al mediodía. IG: @morelia_restaurant

Growlers. La fórmula de esta cadena se basa en cervezas de diferentes productores, street food gourmet y locales de estética joven con arte callejero. El de Caballito tiene un patio de 250 metros cuadrados con un mural que une la pared exterior con la interior. Las IPAS marcan tendencia. El plato más popular es la burger doble con cheddar. También hay mucha demanda de platos veganos, veggie y sin TACC.

Doblas 857. Abierto de lunes a miércoles de 18 a 0 horas, jueves de 18 a 2 am, viernes de 17 a 3 am, sábados de 13 a 3 am y domingos de 13 a 0 horas. IG: @growlerscc

Baum. La sucursal del barrio de esta cervecería marplatense tiene un patio para 140 personas decorado con un vistoso mural y una terraza semicubierta para 80 personas. El salón también es muy espacioso. Tienen 15 canillas con estilos distintos de cerveza. Las más pedidas son las más livianas: la blonde, la scottish y entre las negras, la porter. Para comer, pizzas, hamburguesas y tentempiés.

Pedro Goyena 330. Abierto todos los días desde el mediodía. IG: @baumcaballito

444 . Esta vermutería y bar de vinos es un espacio atendido por sus propios dueños que cuenta con un patio con capacidad para 30 personas donde una vez al mes se organizan catas. Hacen su propio vermouth con el que preparan tragos clásicos. La carta de vinos está armada por un sommelier con foco en garantizar buenos precios. Ofrecen tapas y el hit es la tortilla de papas.

Av. José María Moreno 444. Miércoles a sábados de 19 a 01. IG: @444caballito

Aires de campo. Esta parrilla tiene dos sucursales en el barrio pero sólo la de la calle Guayaquil que ya cumplió 5 años cuenta con terraza. Este espacio tiene capacidad para 30 personas. El ambiente es muy familiar y por supuesto, las carnes asadas -entre las que se destacan cortes como el ojo de bife y la entraña- son lo más pedido. También hay alternativas aptas para vegetarianos como cazuelas al horno y pastas.

Guayaquil 213. Abierto todos los días de 12 a 15 y de 20 a 24 horas. IG: @airesdecampocarnesargentinas

Adorado bar. “Lo que quieras, cuando quieras, como en casa” es el eslogan de esta cadena de bares y cafés con concepto deli que desembarcó en Caballito hace dos años. Cuenta con un patio con techo de vidrio corredizo y algunas mesas en la vereda. Los brunchs con huevos revueltos y tostadas francesas son una de las opciones más pedidas. Almuerzos (ensaladas, sandwiches, etc) y desayunos a toda hora.

Del Barco Centenera 428. Abierto todos los días de 8 a 20 horas. IG: @adoradobar

La panera rosa. La sucursal de Caballito de esta cadena se encuentra en una casona antigua de estilo inglés con un patio delantero con capacidad para 38 personas. Además, hay mesas en la vereda. La pastelería y la enorme variedad de la carta (cuenta con más de 80 propuestas para todas las preferencias culinarias) lo convierten en una alternativa multitarget para toda hora del día.

Valle 902. Abierto todos los días desde 8.30 a 1 am. IG: @la.panera.rosa

Arena Café. Funciona desde mayo y fue recibido con mucha alegría por los vecinos que lo definen como “un oasis en el barrio”. Tiene algunas mesas en la vereda y un lindo patio descubierto con capacidad para 36 personas. Además de variadas opciones de pastelería ofrecen sandwiches, bruschettas y ensaladas. Entre sus hits dulces están la Selva negra con corazón de frutos rojos y el cheese cake “Little Caballito”

Riglos 144. Abierto de martes a domingos de 9:30 a 20 horas. IG: @arena.caballito.

Urba Coffee Market. En el local donde antes estaba Croque Madame, desde mediados del año pasado funciona este café, pastelería y tienda de productos importados, chocolates y bebidas que cuenta con un patiecito descubierto y un deck con mesas en la vereda. Entre los caballitos de batalla, están la Carrot Cake y la torta Bariloche con 3 texturas diferentes de chocolate.

Riglos 410. Abierto de lunes a domingos, de 8 a 20. IG: @urbacoffeemarket

Patio de los lecheros. Justo en la frontera entre Flores y Caballito, hace cinco años se inauguró este espacio gastronómico a cielo abierto que visitan alrededor de 6 mil personas por semana. En sus más de 2 mil metros cuadrados confluyen 11 locales de parrilla, cocina peruana, asiática, mexicana, pizzas y cerveza artesanal, entre otros rubros.

Hay opciones de plato más bebida a partir de $ 500. Si bien hay movimiento toda la semana tanto durante la hora del almuerzo como la cena, sábados y domingos es muy concurrido. De jueves a domingos, hay shows musicales. Tiene un toldo corredizo por lo que también funciona los días de lluvia.

Av. Tte. Gral. Donato Álvarez 175. Abierto de domingo a miércoles de 9 a 0 horas y de jueves a sábado de 9 a 3 am. IG: @patiodeloslecheros