BAFICITO comienza su programación con el primer largometraje argentino de títeres en el Anfiteatro del Parque Centenario

Organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el 19 de abril comienza BAFICITO, la sección exclusiva para el público infantil del [23] Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente, con una amplia oferta de propuestas culturales para chicos y chicas. La programación, links de reserva de entradas y el catálogo se encontrarán en la web Vivamos Cultura. A través del whatsapp de BOTI (el asistente virtual de la Ciudad, 11 5050-0147) podrá consultarse toda la programación.

La apertura BAFICITO será abierta al público el martes 19 de abril y se realizará a las 19, en el Anfiteatro del Parque Centenario, con la proyección de El ascenso y caída del Chop Chop Show, dirigida por Diego Labat. Es el primer largometraje argentino de títeres: un falso documental que, con humor para todas las edades, retrata el detrás de escenas de un programa de títeres emitido vía Instagram.

Este año, la sección además tendrá siete (7) títulos provenientes de siete países distintos que incluyen cortos y largometrajes. Habrá premieres mundiales y latinoamericanas. Icarus and the Minotaur, de Carlo Vogele (un animador que trabajaba en Pixar) propone una relectura del mito griego del joven Ícaro, Teseo y el Minotauro; Nounours, de Lou Rigoudy, es un cortometraje canadiense que retrata la historia de una niña y su osito de peluche mientras ella crece; Oink, de Mascha Halberstad, utiliza la técnica de stop-motion para desarrollar una fábula vegetariana que tiene comedia absurda y hasta nervios de Babe 2: Un chanchito en la ciudad; y la brasileña Tarsilinha, de Celia Catunda y Kiko Mistrorigo, está inspirada en el nombre clave de la pintura modernista brasileña Tarsila do Amaral, y cuenta el viaje que emprende una niña de ocho años para salvar la memoria de su madre.

La argentina Una bolsa encontró el amor y lo perdió en una esquina, de Felipe Infante, es un cortometraje en el que en un mundo cada vez más desolado por la contaminación, una bolsa de plástico se embarca en un viaje en busca del sentido de su existencia; Best Birthday Ever, de Michael Ekblad, es una animación sueca familiar basada en la serie de libros más vendida de Rotraut Susanne Berner, sobre un conejo que vive con sus padres y está por celebrar su quinto cumpleaños; y Les Voisins de mes voisins sont mes voisins, de Anne-Laure Daffis y Léo Marchand, es una comedia francesa negra para niños que retrata cómo los vecinos de un edificio lidian con los dramas, los placeres, las sorpresas y los azares de una vidas cotidianas muy excéntricas.

También, en conjunto con el Ministerio de Educación, se exhibirá el programa Hacelo corto, con funciones especiales de cortometrajes producidos por alumnos del nivel medio en el Centro Cultural 25 de Mayo de Villa Urquiza, otro programa del primer Festival de Cortos ESI y se llevará a cabo la musicalización de un clásico del pionero George Méliès por parte de la Orquesta Escuela de Lugano, en la Usina del Arte.

Vuelve a sumarse la sección Micrófono abierto, para que chicos y chicas puedan vincularse con diferentes figuras del medio;

– Micrófono Abierto: Dirección de Arte – Con Rocio Campos Segovia

– MIAU & GUAU. Cómo hice una serie para Cartoon Network – Con Alexis Moyano.

– Cartoon Network: Ana Oly / Fracasitos

– Cartoon Network presenta: chicas en animación

Con Yanina Piva, Gerente Sr. de Producción Original para Cono Sur, y Marina Filipe, Gerente Sr. de Producción Original para Brasil.

– El detrás de escena de Cartoon Network (¡o el mejor trabajo del mundo!)

El 23 de abril a las 16:30 en el Museo del Cine, se realizará Arena Encantada, un taller a través de la técnica de stop motion con arena a cargo de La Garrita. También un Taller BAFICITO: Laboratorio de Sonido y Cine, el 24 de abril a las 15 en el Buenos Aires Museo. Propone un acercamiento al mundo de la creación sonora en el ámbito audiovisual, con las adaptaciones cinematográficas de la novela Frankenstein, o Prometeo de Mary Shelley.

El 30 de abril a las 15 en el Buenos Aires Museo se hará el taller Creando Mundos. Grandes y chicos tendrán la posibilidad de realizar escenas breves, utilizando la técnica Chroma Key, que se usa tanto en cine como en televisión y fotografía