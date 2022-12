La viróloga Andrea Gamarnik recibió de manos del presidente Alberto Fernández la Distinción de Investigadora de la Nación Argentina 2022, en reconocimiento “a su destacada labor en la creación de nuevos conocimientos, la formación de recursos humanos y transferencia al medio económico-social de la producción tecnológica”.

La ceremonia, que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Ciencia, contó también con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien hizo entrega de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato.

“Estoy muy contenta y emocionada de recibir esta distinción. Es un reconocimiento que en verdad me excede. El trabajo realizado incluye a muchas personas y a muchas instituciones”, aseguró Gamarnik al subir al escenario. Y agregó: “Le agradezco a la UBA, porque sin una universidad pública no hubiera podido estudiar; al CONICET, que permitió mi formación y es un semillero constante de recursos humanos de altísimo nivel; y al Instituto Leloir, que no sólo es un lugar excelente a nivel científico, sino también a nivel humano”.

El galardón como Investigador/a de la Nación se otorga entre quienes obtuvieron el Premio Houssay Trayectoria de cada año, que se da a conocer previamente en el mismo acto. En esta oportunidad, Gamarnik compartió la candidatura con el doctor en Ingeniería Química Eduardo E. Miro, la doctora en Química Marta Irene Litter y la doctora en Filosofía Florencia Luna.

Andrea Gamarnik se recibió de bioquímica en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, donde también hizo su doctorado. Luego, realizó un posdoctorado en Virología en la Universidad de California en San Francisco (UCSF), Estados Unidos, país en el que residió nueve años. Gracias a un programa de repatriación de científicos lanzado por la Fundación Instituto Leloir (FIL) regresó a la Argentina a fines de 2001 para establecer el laboratorio de Virología Molecular en la FIL, que todavía dirige y por el que ya pasaron y se formaron más de 30 becarios e investigadores jóvenes.

“Quiero destacar que este es un reconocimiento no sólo al trabajo científico riguroso, creativo y sostenido por muchos años en nuestro país, sino también a una forma de hacer este trabajo: en equipo, solidario, inclusivo, respetuoso. Los grandes descubrimientos que hicimos en nuestro laboratorio en más de 20 años fueron, sin dudas, el fruto de esa manera de investigar”, resaltó Gamarnik.

A lo largo de los años, el grupo de Gamarnik hizo contribuciones fundamentales para comprender los mecanismos de replicación de los virus del dengue y del Zika, aportes que sientan las bases para futuras vacunas y tratamientos antivirales. Y durante la pandemia de COVID-19 desarrolló en tiempo récord los primeros kits argentinos de análisis de anticuerpos –bautizados COVIDAR– para detectar la presencia del SARS-CoV-2, cuando aún no estaban disponibles ni para ser importados.

