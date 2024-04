El lunes 15 de abril se inauguró en el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno un mural en homenaje a Sui Generis. El autor es el artista Oscar Di Biase, conocido como Osky, quien además realizó diferentes murales dedicados a figuras del rock nacional.

El mural del Dámaso mide tres metros por dos y está hecho con la técnica del mosaiquismo. Se lo ubicó en una pared próxima al comedor del colegio por donde todos los días pasan cientos de alumnos.

El mural reproduce la emblemática foto hecha por Ada Moreno, quien estuvo presente en la inauguración, y fue tomada en 1975 para Adiós Sui Generis.

Sin duda ese lunes se vivió una fiesta donde todo fue emoción, alegría y nostalgia. El evento comenzó con una banda de alumnos del colegio que recrearon los temas más conocidos, acompañados por todos los presentes que colmaron el espacio del comedor y cantaron acompañando todos los temas.

Todo explotó cuando llegó Nito Mestre, acompañado por el rector del colegio, Coronel Juan Sancho Vilarullo. Nito tomó el micrófono y relató su paso por la escuela, donde en 1968, junto a Charly García, formaron Sui Generis.

Luego de las palabras, Nito, junto a Osky, el autor; Ada, la fotógrafa, y los integrantes de Sui Generis Fans Club, descubrieron el mural.

“Allá por el 2017 se me ocurrió la idea de hacer el mural en el colegio, que depende del ejército. En su momento le había presentado el proyecto al director del colegio, que es un coronel. Y le había gustado, pero no había presupuesto y yo tampoco tenía materiales para hacerlo. En 2021 cambiaron las autoridades y nunca me atendieron. En el interín, hice un mural de Rodolfo García, baterista de Almendra, para el cual necesité donaciones de materiales. Me escribió Jorge, un muchacho de Mar del Plata, para ofrecerme la donación de la pintura. Pero por otro lado me contó que era uno de los presidentes del fans club oficial de Sui Generis. Entonces le comenté toda esta idea del mural y se cargaron el proyecto al hombro: ellos mismos donaron plata, juntaron para comprar los materiales y yo no cobré por mi trabajo. Hablamos con el nuevo director y le encantó la propuesta. Por suerte lo pudimos llevar a cabo y acabamos de inaugurarlo”, le comenta Di Biase, de un tirón, a Teleshow.

Sobre su recuerdo de la época de estudiante Nito dijo: “Cuando terminamos el colegio, no nos dejaban entrar, hoy nos inauguran un mural. En ese entonces se consideraba al Dámaso Centeno un colegio militar muy estricto, hoy lo recuerdo como un tiempo divino que no vuelve. Hoy lo maneja un coronel que está contentísimo con el mural de Sui Generis», señaló Nito Mestre.

Cabe señalar que los impulsores y gestores de este fantástico mural y de la importante convocatoria son los integrantes de Sui Generis Fans Club.

El mural podrá visitarse el último viernes de cada mes de 17 a 17.30 hs. en grupos de 10 personas. La primera visita será el viernes 27 de Abril. Hay que anotarse en las redes sociales (Sui Generis fans club oficial).

Sui Generis Fans Club

Nace en 1978 como una expresión juvenil, llegando en la actualidad a contar con más de 35.500 integrantes, cuyo objetivo fue, es y seránpreservar y homenajear al mítico dúo surgido en las aulas del Dámaso Centeno. Sui Generis es el resultado de la fusión de dos grupos musicales: To Walk Spanish formado por Carlos Alberto García Moreno, Juan Bellía, Alejandro Correa y Alberto Rodríguez y The Century Indignation, integrado por Carlos Alberto Mestre y Carlos Piegari, quienes luego de idas y vueltas se reduce al dúo acústico, quienes luego fueron acompañados por talentosos músicos.