HACE 111 AÑOS SE INSTALABA MOLINOS MORIXE EN CABALLITO

En agosto de 1914, Molinos Morixe, instalaba una planta modelo, la más grande de Latinoamérica, en la calle Roma 49; la actual Rojas. El molino estaba exactamente situado en el predio que hoy ocupa la Plaza Crisólogo Larralde. Tenía acceso por Rojas y por Yerbal, incluyendo venta de harina al menudeo.

Recién en el año 1938 se van a trasladar a su última ubicación en el barrio: Cucha Cucha 250, hoy, Federico García Lorca.

Francisco Morixe llegó desde Génova a principios del siglo XX y actualmente, la cuarta generación de esa familia continúa al frente de la empresa.

En el año 2007 fue vendido el predio de Caballito y el molino continúa funcionando en la localidad de Benito Juárez.

De esta forma el barrio de Caballito perdió un paisaje tradicional y una de las instituciones comerciales más antiguas del barrio. Entre otras cosa, se habían convertido en un clásico, las fotos de la formación del equipo de Ferro con los Molinos de fondo. Tuvo tanta presencia que no se sabe bien si Ferro estaba al lado de Morixe, o Morixe estaba al lado de Ferro.

Lo cierto es que, ya avanzado el siglo XXI, es oportuno reconocer que era anacrónico tener un Molino y silos en pleno funcionamiento, en el centro geográfico de la ciudad de Buenos Aires.