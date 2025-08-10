ROTARY CLUB, UNIENDO CORAZONES POR LOS NIÑOS
En un esfuerzo conjunto que demuestra el poder de la unión, más de veinte clubes rotarios de Capital Federal se han unido para lanzar una caravana solidaria que llevará alegría a los niños internados en diversos hospitales porteños.
El proyecto, liderado por el Rotary Club La Veleta de Caballito, busca regalarles un momento de felicidad a quienes más lo necesitan.
La caravana partirá el próximo domingo 17 de agosto a las 11 horas desde el Hospital Durand, y recorrerá el Hospital Álvarez, el Hospital Piñero y el Hospital Penna. En cada parada, los voluntarios rotarios entregarán juguetes a los niños y niñas que se encuentran internados.
En diálogo con Revista Horizonte, Viviana Guiducci, presidenta del Rotary Club La Veleta de Caballito, compartió la motivación detrás de la iniciativa: «Este proyecto es el reflejo de lo que somos en Rotary: una red de acción comprometida con nuestra comunidad. Ver a tantos clubes unidos por una causa tan noble nos llena de orgullo. No hay nada más gratificante que llevar una sonrisa a un niño que está pasando un momento difícil.»
Guiducci destacó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. «La generosidad de todos los clubes participantes, desde Balvanera y Flores hasta San Telmo y Villa del Parque, fue fundamental para que esto fuera posible. Cada club puso su granito de arena, demostrando que juntos, podemos lograr un impacto mucho mayor.»
La caravana contará con la participación de los siguientes clubes:
Rotary Club La Veleta de Caballito
Rotary Club Balvanera
Rotary Club Beccar
Rotary Club Caballito
Rotary Club Catedral al Sur
Rotary Club Cid Campeador
Rotary Club Ciudad CABA
Rotary Club Flores (junto con Rotaract)
Rotary Club La Boca-Barracas
Rotary Club Libertador Recoleta
Rotary Club Montserrat
Rotary Club Naón-Mataderos
Rotary Club Once
Rotary Club Palermo
Rotary Club Palermo Soho
Rotary Club Parque Centenario-Villa Crespo
Rotary Club Parque de los Patricios
Rotary Club San Telmo
Rotary Club Constitución
Rotary Club Villa del Parque
Rotary Club Villa Luro
Esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo el compromiso social puede traspasar las
fronteras de los barrios, uniendo esfuerzos para llevar un mensaje de esperanza y alegría
a quienes más lo necesitan. La comunidad de Caballito y toda la ciudad de Buenos
Aires estará atenta a esta caravana solidaria que, sin duda, dejará una huella imborrable.