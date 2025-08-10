ROTARY CLUB, UNIENDO CORAZONES POR LOS NIÑOS

En un esfuerzo conjunto que demuestra el poder de la unión, más de veinte clubes rotarios de Capital Federal se han unido para lanzar una caravana solidaria que llevará alegría a los niños internados en diversos hospitales porteños.

El proyecto, liderado por el Rotary Club La Veleta de Caballito, busca regalarles un momento de felicidad a quienes más lo necesitan.

La caravana partirá el próximo domingo 17 de agosto a las 11 horas desde el Hospital Durand, y recorrerá el Hospital Álvarez, el Hospital Piñero y el Hospital Penna. En cada parada, los voluntarios rotarios entregarán juguetes a los niños y niñas que se encuentran internados.

En diálogo con Revista Horizonte, Viviana Guiducci, presidenta del Rotary Club La Veleta de Caballito, compartió la motivación detrás de la iniciativa: «Este proyecto es el reflejo de lo que somos en Rotary: una red de acción comprometida con nuestra comunidad. Ver a tantos clubes unidos por una causa tan noble nos llena de orgullo. No hay nada más gratificante que llevar una sonrisa a un niño que está pasando un momento difícil.»

Guiducci destacó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo. «La generosidad de todos los clubes participantes, desde Balvanera y Flores hasta San Telmo y Villa del Parque, fue fundamental para que esto fuera posible. Cada club puso su granito de arena, demostrando que juntos, podemos lograr un impacto mucho mayor.»

La caravana contará con la participación de los siguientes clubes:

 Rotary Club La Veleta de Caballito

 Rotary Club Balvanera

 Rotary Club Beccar

 Rotary Club Caballito

 Rotary Club Catedral al Sur

 Rotary Club Cid Campeador

 Rotary Club Ciudad CABA

 Rotary Club Flores (junto con Rotaract)

 Rotary Club La Boca-Barracas

 Rotary Club Libertador Recoleta

 Rotary Club Montserrat

 Rotary Club Naón-Mataderos

 Rotary Club Once

 Rotary Club Palermo

 Rotary Club Palermo Soho

 Rotary Club Parque Centenario-Villa Crespo

 Rotary Club Parque de los Patricios

 Rotary Club San Telmo

 Rotary Club Constitución

 Rotary Club Villa del Parque

 Rotary Club Villa Luro

Esta iniciativa es un claro ejemplo de cómo el compromiso social puede traspasar las

fronteras de los barrios, uniendo esfuerzos para llevar un mensaje de esperanza y alegría

a quienes más lo necesitan. La comunidad de Caballito y toda la ciudad de Buenos

Aires estará atenta a esta caravana solidaria que, sin duda, dejará una huella imborrable.