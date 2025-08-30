HACE 14 AÑOS SE OFICIALIZABA EL ESCUDO DEL BARRIO DE CABALLITO

Hace catorce años se oficializaban los escudos de los 48 barrios porteños, recordamos aquel evento con la nota que publicaba esta página:

En un acto realizado a las 12.30 del 30 de agosto de 2011, en el hall de entrada de la Jefatura de Gobierno, en Bolívar 1, se oficializaron los escudos de los 48 barrios porteños.

Con la presencia del Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; el Secretario de Inclusión y Derechos Humanos, Daniel Lipovetzky; la Directora del Programa Pasión por Buenos Aires, Isolina Peña y, varios Directores de CGPs, se presentaron los 48 emblemas barriales.

Más de cien vecinos de los distintos barrios asistieron al evento. Entre ellos concurrieron representantes de todas las Juntas de Estudios Históricos, las que tuvieron especial participación en los diseños y la selección de cada escudo. También se encontraban entre los asistentes varios de los diseñadores de los emblemas.

Por Caballito asistieron: Marcelo Iambrich, director del CGPC 6; Liliana Fuente, vicepresidente de la Asociación Civil Caballito Puede; vecinos, alumnos del Curso de Historia Barrial dictado por Horizonte; Marina Bussio y, Héctor Núñez Castro, directores de Horizonte, La Revista de Caballito y miembros de la Junta de Estudios Históricos del Caballito.

El Jefe de Gabinete expresó que: “…Este es el resultado de un intenso trabajo, llevado a cabo por el GCABA, a través de Pasión por Buenos Aires y, que contó con la participación de los vecinos, a través de sus instituciones. Esto demuestra el sentido de pertenencia y la importancia que, cada uno, le da a su barrio. Ahora, queda la tarea de cada barrio, de difundir y colocar los correspondientes escudos en la mayor cantidad de sitios posibles. Así, cada barrio de la ciudad tendrá su particular identificación.”

La Directora del Programa Pasión por Buenos Aires, agradeció a todos los que habían participado, en especial a las distintas Juntas de Historia y a los artistas que llevaron al papel la idea, transformándola en escudo. A continuación, le fue entregado a cada director de CGPC o, a sus representantes, el escudo correspondiente a cada barrio.

Luego, los autores de cada emblema, recibieron un escudo impreso y enmarcado. En el caso del Arq. Aquilino González Podestá, autor del escudo de Caballito, ausente por motivos de salud, el presente fue recibido, en su representación, por Héctor Núñez Castro, director de Horizonte.

Luego de la apertura del acto, los presentes pasaron al hall de entrada del palacio Municipal, por Av. De Mayo 525. Allí se inauguró una sala donde se colocaron los 48 escudos barriales.

Los mismos fueron descubiertos por el Subsecretario de Atención Ciudadana, Eduardo Machiavelli; el Secretario de Inclusión y Derechos Humanos, Daniel Lipovetzky y la Directora del Programa Pasión por Buenos Aires, Isolina Peña.

Cumplida la inauguración de la Sala de los Escudos Barriales, los presentes fueron homenajeados con un vino de honor en el microcine del GCABA. Esta oficialización de los emblemas, ha otorgado a cada barrio, un importante elemento de pertenencia.

Para Caballito representa un motivo de orgullo y, una muestra de participación de las instituciones legalmente reconocidas a nivel nacional o de ciudad.

También ha sido reconocido el arduo trabajo de la Junta de Estudios Históricos del Caballito, quienes dieron forma al escudo bajo estrictas premisas de tradiciones, heráldica, emblemáticas e históricas. Todo ello plasmado artísticamente por su presidente Aquilino González Podestá.

Así, también, es dable reconocer el apoyo brindado en todo momento por el CGPC 6, para lograr que nuestro emblema esté hoy en la Sala de los Escudos Barriales.

Desde Horizonte, La Revista de Caballito, agradecemos a todas las instituciones y ONGs del barrio que respondieron, en su momento, a nuestra convocatoria para participar en la elección del emblema.

El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, felicitó a los vecinos que participaron y al equipo de Pasión por Buenos Aires.