«MÁS SERVICIOS EN TU BARRIO» EN EL CLUB FERRO CARRIL OESTE

Martes 2 y Miércoles 3 de septiembre, de 9 a 14 h: Club Ferrocarril Oeste, Federico García Lorca 350.

Más servicios en tu barrio es un programa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acerca a los vecinos la gestión de más de 300 trámites y servicios de relevancia.

De manera itinerante, los móviles y stands de atención recorren, semana a semana, los distintos barrios y plazas de la Ciudad brindando asesoramiento de forma presencial a través de personal especializado.

La iniciativa brinda a los ciudadanos la posibilidad de realizar gestiones esenciales como renovar el DNI, solicitar la partida de nacimiento, castrar a sus mascotas, presentar una denuncia por Defensa al Consumidor, entre otros.