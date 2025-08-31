http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/08/FCO.jpg 700 700 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-08-31 00:43:222025-08-31 00:43:22«MÁS SERVICIOS EN TU BARRIO» EN EL CLUB FERRO CARRIL OESTE
«MÁS SERVICIOS EN TU BARRIO» EN EL CLUB FERRO CARRIL OESTE
Martes 2 y Miércoles 3 de septiembre, de 9 a 14 h: Club Ferrocarril Oeste, Federico García Lorca 350.
Más servicios en tu barrio es un programa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que acerca a los vecinos la gestión de más de 300 trámites y servicios de relevancia.
De manera itinerante, los móviles y stands de atención recorren, semana a semana, los distintos barrios y plazas de la Ciudad brindando asesoramiento de forma presencial a través de personal especializado.
La iniciativa brinda a los ciudadanos la posibilidad de realizar gestiones esenciales como renovar el DNI, solicitar la partida de nacimiento, castrar a sus mascotas, presentar una denuncia por Defensa al Consumidor, entre otros.