http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/09/cine-alvear.jpg 711 400 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-09-02 12:58:312025-09-05 13:03:55CINE EN LA BIBLIOTECA ALVEAR
CINE EN LA BIBLIOTECA ALVEAR
La Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear, Avellaneda 542, invita a su próxima proyección el viernes 5 a las 16hs.
En esta ocasión se veré LA LINTERNA ROJA, traducida para algunos países como Esposas y concubinas. Del director Zhang Yimou.
Es del año 1991 y tiene una duración de 125 minutos.
Se trata de una obra impactante por su riqueza de detalles visuales y dramatismo.
Podremos ver la historia de Songlian quien a los 19 años se casa con un hombre rico de 50, que ya tiene 3 mujeres. Ambientada en la China de 1920, conoceremos la realidad de estas mujeres y la relación que tejen entre ellas, donde no faltan la intrigas, la lealtad y el juego de poderes.
Con subtitulado en español y posteriormente habrá un debate con la Profesora Adriana.