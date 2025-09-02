CINE EN LA BIBLIOTECA ALVEAR

La Asociación de Fomento y Biblioteca Popular General Alvear, Avellaneda 542, invita a su próxima proyección el viernes 5 a las 16hs.

En esta ocasión se veré LA LINTERNA ROJA, traducida para algunos países como Esposas y concubinas. Del director Zhang Yimou.

Es del año 1991 y tiene una duración de 125 minutos.

Se trata de una obra impactante por su riqueza de detalles visuales y dramatismo.

Podremos ver la historia de Songlian quien a los 19 años se casa con un hombre rico de 50, que ya tiene 3 mujeres. Ambientada en la China de 1920, conoceremos la realidad de estas mujeres y la relación que tejen entre ellas, donde no faltan la intrigas, la lealtad y el juego de poderes.

Con subtitulado en español y posteriormente habrá un debate con la Profesora Adriana.