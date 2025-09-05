MÚSICA EN EL ANFITEATRO DEL PARQUE CENTENARIO

Todos los fines de semana de septiembre, el emblemático espacio de Caballito abrirá sus puertas para que vecinos y turistas puedan disfrutar de distintas propuestas musicales con entrada sin costo.

El Anfiteatro del Parque Centenario será sede de la mejor música popular con una amplia grilla de artistas de rock, jazz y música criolla. Se presentarán grandes referentes de los distintos géneros musicales con entrada libre y sin costo.

El próximo sábado 6 a las 16 h, el reconocido guitarrista y compositor Lito Epumer pisará el escenario junto a su cuarteto integrado por Cristian Judurcha (batería), Nicolás Sanucci (bajo, voz y percusión) y Joaquín Sellan (teclados). El músico hará un repaso de su último material discográfico titulado Azabache y Azúl.

Con una trayectoria que lo vincula a figuras como Luis Alberto Spinetta, Pedro Aznar, Dino Saluzzi y Rubén Rada, Epumer es una de las guitarras más influyentes de la escena argentina. Fundador de Madre Atómica junto al Mono Fontana y Pedro Aznar, supo consolidar un sonido propio donde confluyen el rock, el jazz y la música argentina.

El domingo 7 a las 16 h, el contrabajista Pablo Motta llegará al Anfiteatro con su propuesta musical Pablo Motta String Jazztet. En esta oportunidad, presentará un repertorio inspirado en la época y estética del hard bop jazzero. El concierto incluirá arreglos y composiciones concebidos para dos y tres voces distinguiéndose por una sonoridad particular: en lugar de la clásica trompeta y el saxo, utilizará violín y contrabajo, mientras que la guitarra criolla ocupará el lugar del piano, aportando una impronta rica en matices y colores.

El sábado 13 a las 16 h, Esquina Constitución presentará su primer disco, Ir y venir, integrado por seis composiciones originales y tres versiones de obras de Luis Alberto Spinetta, Armando Manzanero y Jorginho Gularte, adaptadas al estilo del grupo. La propuesta combina el candombe, en su tradición afro-uruguaya, con tambor chico, repique y piano, con influencias del funk, la música cubana, brasilera y argentina, un reflejo de las diversas nacionalidades de sus integrantes.

El domingo 14 a las 16 h, el bajista y compositor Willy González se presentará junto a Manu Sija, multinstrumentista, compositor y productor tucumano con una destacada carrera tanto a nivel nacional como internacional, y Mario Gusso, uno de los grandes referentes de la percusión criolla y jazzística del país.

Todos los conciertos son con entrada libre hasta completar la capacidad del espacio. Se suspenden por lluvia.