8 DE SEPTIEMBRE, DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, PATRONA DE CABALLITO

¿CÓMO LLEGA LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA A SER LA PATRONAA DE CABALLITO?

Allá por el año 1871 el matrimonio de Antonio Valle y Faustina Puentes, tenían una pequeña quinta de verduras en Acoyte y Neuquén.

Alarmados por la epidemia de fiebre amarilla que hacía estragos en la población de Buenos Aires, y recordando que la Virgen de la Misericordia había librado de pestes y epidemias a los vecinos de Savona en casos semejantes, hicieron la promesa de hacer traer desde aquella ciudad una imagen de la Virgen para venerarla y realizar una procesión pública el día de la festividad, siempre que preservara de ese flagelo a los vecinos del Caballito.

La Virgen escuchó el pedido del matrimonio Valle-Puentes, quienes de inmediato cumplieron su promesa.

En 1886 , cuando se produce una nueva epidemia, esta vez de cólera, Doña Faustina y Don Antonio, recurrieron una vez más a la Virgen de la Misericordia a través de sus plegarias.

Muchos vecinos del barrio se sumaron a esta devoción y anualmente, el día de la festividad de la Virgen, el 8 de septiembre, realizaban una procesión por Rivadavia, hasta la iglesia de San José de Flores, que en aquel entonces era la parroquia de la jurisdicción, celebrándose a su llegada una misa solemne.

Esta costumbre se prolongó a través del tiempo. En sus últimos años y en razón de su avanzada edad, Doña Faustina acompañaba la procesión en un coche tirado por dos caballos.

El 8 de septiembre de 1898, antes de iniciar el regreso desde San José de Flores, se imploró que solucionara la situación de límites con Chile, evitando así una contienda. Ante esta nueva gracia, doña Faustina hizo confeccionar un estandarte con la imagen de la Virgen y la leyenda “Las Madres Agradecidas -1989”.

La procesión hasta San José de Flores se realizó hasta 1914, en 1915 y 1916 la imagen fue llevada en auto.

Doña Faustina periódicamente encargaba medallas recordatorias que le eran traídas de Savona por don Angel Siri, antiguo comerciante del barrio y paisano de su esposo, dueño de un negocio de almacén llamado de los “Tres Angelitos”, ubicado en la actual esquina de Rivadavia y Víctor Martínez, en sus periódicos viajes a Génova”.

Ya mayor, Doña Faustina, llamó a la señora Emilia Montarcé de Costa, a quien sabía ferviente devota por haber asistido durante años junto con su familia a los actos realizados en honor de la Virgen, pidiéndole que por carecer ella de descendientes, tomara a su cargo la imagen y continuara haciendo cumplir la primitiva promesa.

Faustina Puentes falleció en forma repentina el 3 de junio de 1917, y a pesar de que ella desconocía la fecha exacta de su nacimiento, se la suponía cerca del siglo de vida.

En julio de 1918, Emilia Montarcé hizo entrega de la imagen al cura párroco de Santa Julia, Monseñor Antonio Sabelli y en 1938, al construirse el nuevo templo, se le erigió un altar especial, que se encuentra ubicado a la izquierda de la entrada.

En el año 2002, Francisco Silva, vecino de Caballito, presentó a la Legislatura el proyecto de declarar a Nuestra Señora de la Misericordia como Patrona de Caballito. Esta iniciativa es tomada por el Legislador Jorge Giorno y el 21 de noviembre de 2002 se sanciona la Ley Nro. 940 que establece en su Artículo 1: “Institúyase el día 8 de setiembre de cada año como el Día de la Patrona del Barrio de Caballito, Nuestra Señora de la Misericordia.”

En el año 2012 diferentes instituciones del barrio decidieron reeditar esa histórica procesión, partiendo, desde la esquina de Acoyte y Neuquén y llegando hasta la parroquia Santa Julia.