PRESENTACIÓN DE LIBROS EN LA SEDE COMUNAL

El próximo viernes 12 de septiembre, a las 16.30 hs, tendrá lugar la presentación de dos libros en le Sede Comunal ubicada en Av. Patricias Argentinas 277.

Convocada por la comunera Samanta Pepe, se realizará esta presentación en salón principal de la planta Baja.

Viviana Saez hablará sobre su libro «¡Qué Mujeres!» referido a la historia de diez mujeres fundamentales de nuestra historia que por diversos motivos fueron invisibilizadas.

Por su parte, Marina Bussio se referirá a su trabajo «Parque Rivadavia, ayer y Hoy». Alli se aborda la historia y actualidad de ese espacio verde, sus monumentos, mitos y leyendas, proyectos y remodelaciones.

La actividad es con entrada libre y gratuita.