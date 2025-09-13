PARQUE CENTENARIO: MÁS SERVICIOS EN TU BARRIO

El Gobierno de la Ciudad sigue acercando sus oficinas móviles a diferentes rincones porteños mediante el programa Más servicios en tu barrio, que se instala en plazas y parques para que los vecinos puedan realizar trámites y acceder a múltiples prestaciones sin alejarse de sus hogares.

La iniciativa busca garantizar atención personalizada y de cercanía, facilitando gestiones que impactan en la vida cotidiana: desde renovar el DNI y aplicarse vacunas hasta acceder a anteojos, recibir atención odontológica y resolver otros trámites esenciales.

El programa incluye la participación de diversos organismos de la Ciudad, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor, los Núcleos de Inclusión para el Desarrollo de Oportunidades (NIDO), el Ente Regulador, la tarjeta Ciudadanía Porteña y los procesos de inscripción o cambio de institución educativa, entre otros. También se encuentra disponible una isla digital, donde los vecinos pueden realizar trámites en línea, como la solicitud de turnos para obtener o renovar la licencia de conducir, y la gestión de servicios de AGIP y MiBA.