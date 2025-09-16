COLOCARON REJAS HISTÓRICAS EN LA ENTRADA DEL MUSEO PERLOTTI

El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires inauguró en agosto una nueva entrada en el Museo de Esculturas Luis Perlotti ubicado en Pujol 644. El proyecto, encabezado por el director del museo Darío Klehr, recupera rejas de hierro forjado que provienen de históricos balcones que alguna vez estuvieron en la traza de la actual Avenida 9 de Julio, rediseñadas para dar forma a un pórtico patrimonial que ya pueden disfrutar vecinos y visitantes.

Arte y funcionalidad las transformaron en una impactante pieza ligada a la identidad porteña, en sintonía con las casonas circundantes, que poseen destacadas muestras también de la herrería artística local.

Este rescate tiene su origen gracias a José María Peña, arquitecto y ex director del Museo de la Ciudad, quien hace medio siglo resguardó de la demolición de la Avenida 9 de Julio este material inconfundible de la identidad y la memoria porteñas, para preservar en el museo que entonces dirigía.

Allí, desde el mes de febrero de este año, se realizó un notable trabajo de transformación del metal, dándole un renovado uso como pórtico patrimonial del Perlotti, para disfrute y conocimiento de la comunidad. Esta producción además es la concreción de uno de los tantos proyectos públicos que se forjaron en la última IV edición de Herrería Artística en Buenos Aires.