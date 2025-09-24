LA MINISTRA DE CULTURA, GABRIELA RICARDES, VISITÓ EL BARRIO Y DIALOGÓ CON LOS VECINOS

La ministra de Cultura, Gabriela Ricardes concurrió al Museo de Esculturas Luis Perlotti para conversar con vecinos de Caballito. Asistió acompañada por el presidente de la Junta Comunal 6, Federico Ballán; Pedro Aparicio, Director General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico y Darío Klehr, director del Museo.

Con la modalidad habitual, los vecinos se anotaron para tomar la palabra y plantear sus preguntas e inquietudes que luego fueron contestadas por los funcionarios.

Entre los temas más relevantes se trató la posibilidad de realizar un relevamiento de los artistas del barrio, tanto plásticos, como músicos y escritores.

Un tema muy aplaudido fue la propuesta del retorno a Caballito de la Veleta Histórica que dio nombre al barrio y que se encuentra en el Museo de Luján.

También se propuso la realización de la réplica de dos altorrelieves de Luis Perlotti que estuvieron emplazados en el mástil de la Plaza Primera Junta y que fueron robados. El Museo posee los moldes originales para poder encarar este trabajo, solo estaría faltando que desde el Ministerio se aporten los fondos necesarios para el material. Entre aplausos la Ministra se comprometió a colaborar con este pedido.

A lo largo del encuentro surgieron otros temas, tales como el malestar que ocasionan los recitales que se viene realizando en el Club Ferro Carril Oeste por el excesivo volumen y el mal estado de higiene en que quedan las calles. También se habló del estado del adoquinado en diversas arterias, el mal estado de algunas veredas y rampas.

Los vecinos agradecieron a las autoridades su presencia y las respuestas que fueron bienvenidas.