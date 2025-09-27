CINE EN LA ASOCIACIÓN ALVEAR

http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/09/cine-alvear-2.jpg 822 600 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-09-27 21:27:072025-09-29 21:33:49CINE EN LA ASOCIACIÓN ALVEAR
El próximo viernes 3 de octubre a las 16hs tendrá lugar un nuevo encuentro del Ciclo de Cine Internacional en la Biblioteca Alvear. En esta oportunidad se proyectará MEDITERRANEO de Gabrielle Salvatores. Italia,1992 (1h 35min).
Resumen: Durante la 2da Guerra Mundial, 8 soldados exhaustos son enviados a una pequeña e insignificante isla griega con la misión de custodiarla ya que tiene un valor estratégico. Esta divertida comedia sobresale por sus interpretaciones, diálogos brillantes en medio de pintorescas situaciones y acompañada de una gran belleza visual y musical.
Con subtitulado en español y posterior debate con Adriana.
Bono contribución 1000$
Avellaneda 542