CINE EN LA ASOCIACIÓN ALVEAR

El próximo viernes 3 de octubre a las 16hs tendrá lugar un nuevo encuentro del Ciclo de Cine Internacional en la Biblioteca Alvear. En esta oportunidad se proyectará MEDITERRANEO de Gabrielle Salvatores. Italia,1992 (1h 35min).

Resumen: Durante la 2da Guerra Mundial, 8 soldados exhaustos son enviados a una pequeña e insignificante isla griega con la misión de custodiarla ya que tiene un valor estratégico. Esta divertida comedia sobresale por sus interpretaciones, diálogos brillantes en medio de pintorescas situaciones y acompañada de una gran belleza visual y musical.

Con subtitulado en español y posterior debate con Adriana.

Bono contribución 1000$

Avellaneda 542