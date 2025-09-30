CENA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO PERLOTTI

La Asociación Amigos del Museo Luis Perlotti convoca a una Cena a Beneficio que tendrá lugar en los salones de la Confitería El Greco, Rivadavia 5353, el miércoles 8 de octubre a las 20 hs.

El evento contará con la actuación del duo «Los Toreros» que ofrecerán un show de flamenco.

Lo recaudado será destinado a realizar obras de mantenimiento del Museo.

Para reservas, comunicarse al: 11-6483-1315