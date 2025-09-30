CENA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO PERLOTTI

http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/10/Cena.jpg 620 500 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-09-30 22:22:532025-10-01 22:36:25CENA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL MUSEO PERLOTTI
La Asociación Amigos del Museo Luis Perlotti convoca a una Cena a Beneficio que tendrá lugar en los salones de la Confitería El Greco, Rivadavia 5353, el miércoles 8 de octubre a las 20 hs.
El evento contará con la actuación del duo «Los Toreros» que ofrecerán un show de flamenco.
Lo recaudado será destinado a realizar obras de mantenimiento del Museo.
Para reservas, comunicarse al: 11-6483-1315