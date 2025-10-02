CHARLA SOBRE HISTORIA DE CABALLITO EN COLEGIOS DEL BARRIO

La Junta de Estudios Históricos del Caballito visitó la Escuela Florentino Ameghino, ubicada en Av. La Plata a metros de Juan Bautista Alberdi.

Marina Bussio, presidente de la Junta de Historia, tuvo a su cargo una exposición ilustrada con imágenes, destinada a los alumnos de nivel primario.

El objetivo es difundir la historia y el patrimonio del barrio. Con gran entusiasmo y atención, los chicos siguieron las explicaciones y se fueron interiorizando sobre diferentes temas relacionados con el barrio de Caballito.

Con gran satisfacción, Marina Bussio manifestó que antes de iniciar la charla, los alumnos no sabían, por ejemplo, poqué el barrio lleva el nombre de Caballito, “ahora ya lo saben y esos conocimientos no se olvidan.”

Por otra parte, los chicos se mostraron interesados en los relatos de mitos y leyendas. También hicieron preguntas y consultaron, por ejemplo, por qué la veleta que le dio nombre al barrio, no se encuentra en Caballito.