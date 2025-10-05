A MENOS DE UN AÑO DE SU INAUGURACIÓN, VANDALIZAN «LA FLOR DE IRUPÉ» EN EL PARQUE CENTENARIO

La Flor de Irupé, escultura que fuera reinstalada en el Parque Centenario, es una reposición de una obra original de Luis Perlotti, que fue robada del parque en la década del 80.

Reproducirla fue posible gracias a la tarea realizada por el MOA (Monumentos y Obras de Arte) con la ayuda del Museo Perlotti que prestó sus instalaciones y brindó una copia de la obra para hacer el molde y así lograr esta escultura. Este era un viejo anhelo que tenían los vecinos para poder recuperar la obra de Perlotti para el Parque Centenario.

La Flor de Irupé, una obra icónica del escultor Luis Perlotti también se puede apreciar en el Museo que lleva su nombre: es un desnudo femenino que evoca al personaje de una leyenda guaraní que ilustra el sacrificio de una doncella transformada tras su muerte en la “Victoria Regia” que nace en la selva subtropical y es una de las plantas acuáticas más grandes del mundo que crece en el río Paraguay y sus afluentes.

Según cuenta la leyenda, Irupé era una joven muy bella, que amaba a la luna y la veía como un muchacho hermoso. Trepaba a los árboles para intentar llegar al alcance de su amor imposible. También subía montañas pero, como nunca llegaba, la joven guaraní enloquecía lentamente. Una noche, Irupé vio su imagen reflejada en el río y notó que detrás de ella, estaba la luna. Se tiró al agua para poder tener a su ser amado en los brazos. Se hundió y las corrientes se la llevaron. Nunca más regresó. Tupá, el dios del bien para los guaraníes, se compadeció de ella y la convirtió en una planta con forma de luna, enorme y majestuosa, que siempre mira hacia el cielo, conectándose con su amor ideal.

La réplica de la Flor de Irupé fue emplazada en el Parque del Centenario en noviembre de 2024, en el centro de una fuente ubicada próxima a la avenida Díaz Vélez.

En los últimos días la escultura apareció vandalizada. Ambos brazos aparecen dañados.

Durante la reciente visita que realizó la Ministra de Cultura, Gabriela Ricardes a Caballito, fue consultada sobre este tema y manifestó que el MOA intervendrá para poner en valor la obra.