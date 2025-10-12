12 de OCTUBRE, CUMPLE 98 AÑOS PLAZA IRLANDA

Ubicada sobre el límite oeste del barrio de Caballito, con una superficie de 53.000 metros cuadrados, con frondosos árboles y delicadas esculturas, Plaza Irlanda cumple 94 años. El espacio limita con los barrios de Flores y Villa General Mitre.

En el día de este nuevo aniversario, recordamos su historia.

En la segunda mitad del siglo XIX la zona estaba poblada de quintas que oscilaban entre 1 y 10 hectáreas.

1870: La actual Plaza Irlanda, formaba parte de la quinta de Don Joaquín Riveiro Forte

1872: La quinta es adquirida por la Sociedad Miguel Duggan y Hnos.

1877: Se le anexa un terreno lindero del lado Este. La propiedad quedará limitada por las actuales: Gaona, Donato Alvarez, Neuquén y José Juan Biedma.

La Sociedad Duggan estaba integrada por los hermanos Miguel, Daniel y Tomás Duggan, oriundos de Lonfforrd, Irlanda, quienes en 1850 llegaron a Buenos Aires.

1887: se disuelve la sociedad. Miguel, enfermo, transfiere su capital a sus dos hermanos. Fallece en 1888. La quinta es entonces propiedad de Tomas y Daniel Duggan.

1896: Daniel enferma de hepatitis y muere, queda todo a nombre de su hermano, Tomás Duggan. El mismo año Tomás Duggan vende la propiedad a la Asociación Católica Irlandesa, de la cual formaba parte.

Una importante extensión del terreno se la arrendaban a los señores Adolfo Miranda y su socio Nicolás Nicolini que en 1900 instalaron allí hornos de ladrillos que funcionaron hasta el año 1914. El terreno no utilizado de la Asociación Irlandesa se convirtió en un potrero.

1920: se funda el Club Italo Argentino del Giocco al Pallone, club de la colectividad piamontesa.

En otro sector del terreno se desarrollaba un campeonato de futbol de una liga local .

1922: La Asociación Católica Irlandesa vende a la Municipalidad (el Intendente en esos momentos era Carlos Noel) parte del predio: Gaona, Donato Alvarez, Neuquén, Biedma, Franklin y Segui (aún no abierta), debido a impuestos adeudados.

1923: la Municipalidad anuncia que construirá allí casas colectivas

1924: el proyecto anterior queda sin efecto y se decide destinar el predio a la realización de un parque público.

1925: a pedido de la «Federación Racial Irlandesa» se sanciona una ordenanza que le da el nombre de Plaza Irlanda

El 12 de octubre de 1927 a las 10 de la mañana se inaugura la plaza, con la presencia del Intendente Casco, luego se sirve un lunch en el Colegio Santa Brígida.

The Southern Cross, el diario irlandés fundado en la ciudad en 1875, dedicó casi una página al acontecimiento, destacando que el nuevo parque «sólo era comparable con los bosques de Palermo» .