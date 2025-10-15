PRÓXIMA VISITA GUIADA A PLAZA IRLANDA PARA CELEBRAR SU 98 ANIVERSARIO

El próximo sábado 18 de octubre a las 16 hs tendrá lugar una nueva Visita Guiada a Plaza Irlanda. La misma estará a cargo de Marina Bussio, y se realizará en el marco de los 98 años de esta plaza.

El punto de encuentro será la esquina de Gaona y Donato Álvarez. Se abordarán temas como la historia y la actualidad del lugar, también sus diferentes esculturas y su entorno.

Los relatos estarán ilustrado con fotos históricas. Se suspende por lluvia.