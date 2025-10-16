LA NOCHE DE LOS CAFES NOTABLES EN EL GRECO

El 16 de octubre se celebró la cuarta edición de la Noche de los Bares Notables. Participaron 90 bares de 24 barrios.

En Caballito se vivió como un acontecimiento especial ya que la Confitería El Greco, ubicada en Rivadavia 5353, fue incorporada recientemente al listado de estos bares emblemáticos.

El lugar fue escenario de una jornada memorable. Una caravana de siete autos antiguos se estacionó en Rivadavia al 5300, generando un gran interés entre los vecinos y transeúntes. La emoción se palpaba en el aire, mientras los autos se estacionaban frente al establecimiento, una banda de jazz desplegó su show en la vereda, donde una gran cantidad de vecinos se congregó para disfrutar de la música en vivo que luego continuó en el interior de la confitería.

La música llenó el ambiente de un ritmo suave y rítmico, creando un ambiente cálido y acogedor.

Por su parte, Felipe Toto Evangelista, presidente de la Subcomisión de Cafés Notables de la Cámara de Bares, recitó unos versos de su autoría, referidos a los tradicionales cafés porteños.

La declaración de El Greco como Café Notable es un reconocimiento a su rica historia y tradición en el barrio. La confitería ha sido un punto de encuentro para los vecinos y visitantes durante años, ofreciendo una experiencia gastronómica y cultural única. Es un lugar emblemático en el barrio, y su declaración como Café Notable es un merecido reconocimiento a su contribución a la cultura y la tradición de la ciudad.

Estuvo presente Marina Bussio, presidente de la Junta de Estudios Históricos del Caballito, integrantes de la Asociación Amigos del Museo Luis Perlotti, y de diferentes instituciones vecinales que se sumaron a esta celebración.