NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL CLUB ITALIANO

Se aproxima una nueva edición de La Noche de los Museos y una vez más estará presente el Club Italiano brindando una amplia variedad de muestras, exposiciones y espectáculos.

La propuesta abarca a artistas plásticos, exposición de fotos históricas, esculturas, globología, caricaturas, aerografía, shows musicales en vivo, ballet folklórico y mucho más.

Sábado 8 de noviembre de 19 a 02 hs. Rivadavia 4731

 