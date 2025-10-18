http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/10/Noches-Museos-Italiano-1.jpg 2221 1244 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-10-18 22:34:462025-10-21 22:54:26NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL CLUB ITALIANO
NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL CLUB ITALIANO
Se aproxima una nueva edición de La Noche de los Museos y una vez más estará presente el Club Italiano brindando una amplia variedad de muestras, exposiciones y espectáculos.
La propuesta abarca a artistas plásticos, exposición de fotos históricas, esculturas, globología, caricaturas, aerografía, shows musicales en vivo, ballet folklórico y mucho más.
Sábado 8 de noviembre de 19 a 02 hs. Rivadavia 4731