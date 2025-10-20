NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL COLEGIO MARIANISTA

El Colegio Marianista de Buenos Aires participará en la Noche de los Museos el sábado 8 de noviembre de 2025, en Rivadavia 5652. Para celebrar su 90° aniversario, el colegio abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido por su historia, fe e identidad a través de exposiciones y actividades culturales. Se espera una gran participación familiar y comunitaria, con entrada libre y gratuita para disfrutar de las propuestas. 

Detalles del evento:
  • Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025.
  • Lugar: Colegio Marianista, Rivadavia 5652.
  • Motivo: Celebración de los 90 años de la institución.
  • Actividades: Recorrido por la historia, fe e identidad del colegio, con exposiciones, música, talleres y más.
  • Participación: Abierto a la comunidad y familias, con entrada libre y gratuita