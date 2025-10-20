http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2025/10/Noche-Museos-Marianista.jpg 883 500 revistahorizonte http://caballitotequiero.com.ar/portal/wp-content/uploads/2016/05/cabtq_logo.png revistahorizonte2025-10-20 22:58:292025-10-21 23:02:20NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL COLEGIO MARIANISTA
NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL COLEGIO MARIANISTA
El Colegio Marianista de Buenos Aires participará en la Noche de los Museos el sábado 8 de noviembre de 2025, en Rivadavia 5652. Para celebrar su 90° aniversario, el colegio abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido por su historia, fe e identidad a través de exposiciones y actividades culturales. Se espera una gran participación familiar y comunitaria, con entrada libre y gratuita para disfrutar de las propuestas.
Detalles del evento:
- Fecha: Sábado 8 de noviembre de 2025.
- Lugar: Colegio Marianista, Rivadavia 5652.
- Motivo: Celebración de los 90 años de la institución.
- Actividades: Recorrido por la historia, fe e identidad del colegio, con exposiciones, música, talleres y más.
- Participación: Abierto a la comunidad y familias, con entrada libre y gratuita