NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL COLEGIO MARIANISTA

El Colegio Marianista de Buenos Aires participará en la Noche de los Museos el sábado 8 de noviembre de 2025, en Rivadavia 5652 . Para celebrar su 90° aniversario, el colegio abrirá sus puertas para ofrecer un recorrido por su historia, fe e identidad a través de exposiciones y actividades culturales.

Se espera una gran participación familiar y comunitaria, con entrada libre y gratuita para disfrutar de las propuestas.