LA NOCHE DE LOS MUSEOS EN EL CLUB FERRO CARRIL OESTE

/en /por

El sábado 8 de noviembre a partir de las 19 te esperamos en la Sede Estadio (Av. Avellaneda 1240) para participar de las actividades pensadas para disfrutar de una noche especial en nuestro club.

✅ Visitas guiadas y recorridas por el Museo Ferro
✅ Exposición del Instituto Educativo Ferro Carril Oeste
✅ Muestra de fotografía
✅ Show del grupo de Folklore de Ferro